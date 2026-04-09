Aldama y Koldo recogieron una bolsa con medio millón de euros en "casa del dueño de Air Europa": el relato de la exnovia del empresario e hija de Pano

Los detalles Leonor González, hija de la empresaria Carmen Pano, ha afirmado que la información se la contó Aldama en su declaración en el Tribunal Supremo por el juicio por presuntas mordidas y amaños en contratos de mascarillas que sienta en el banquillo a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

En el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas, un momento clave fue la declaración de Leonor González Pano. La hija de la empresaria Carmen Pano y expareja de Aldama afirmó que Koldo y Aldama recibieron medio millón de euros en la casa del dueño de Air Europa. Al ser cuestionada por la abogada del exasesor sobre cómo supo de este hecho, González explicó que Aldama se lo contó. Además, aclaró que hubo dos reuniones distintas: una en el aeropuerto y otra en la casa del empresario.

Uno de los momentos clave este jueves en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama por presuntas mordidas y amaños en contratos de mascarillas ha sido Aránzazu Granell ha ocurrido durante la declaración de la hija de la empresaria Carmen Pano y expareja de Aldama.

Leonor González Pano ha asegurado que Koldo y Aldama cobraron medio millón de euros en la casa del dueño de Air Europa. "Según me contó Víctor, van Koldo y él a recoger una bolsa a casa del dueño de Air Europa", ha afirmado en el Tribunal Supremo.

La abogada del exasesor, Leticia de la Hoz, ha preguntado sobre la manera en la que se enteró de lo que ocurrió en casa de Javier Hidalgo, exCEO de la aerolínea, a lo que González ha respondido que se lo contó Aldama.

Entonces, la letrada ha señalado "contradicciones" entre esta manifestación y la que realizó en la fase de instrucción, en la que, según ella, afirmó que la reunión se produjo en el aeropuerto.

González ha señalado que se trataron de dos reuniones distintas y que en la del aeropuerto no estuvo Koldo. "La declaración que yo hago sobre eso es una reunión que se tiene en el aeropuerto, que yo creo que es el aeropuerto, pero lo de la bolsa es en casa del dueño de Air Europa", ha concretado.

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