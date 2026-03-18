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Están analizando el contenido

Aldama entrega al juez el sobre que (según él) demostraría la financiación ilegal del PSOE

Los detalles Ahora la Fiscalía Anticorrupción está analizando el contenido de ese sobre y poniéndolo en relación con el resto de información que obra en la causa para determinar si aporta nuevos indicios de interés para la causa.

El empresario Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo en una imagen de archivo.El empresario Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo en una imagen de archivo.FE/ Rodrigo Jiménez
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El empresario Víctor de Aldama ya ha entregado al juez el sobre con la documentación de la petrolera venezolana Pdvesa que, según él, demostraría la financiación ilegal del PSOE.

Según indican fuentes jurídicas a laSexta, Aldama entregó el sobre la semana pasada de forma discreta ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y el fiscal Anticorrupción Luis Pastor.

Ahora la Fiscalía Anticorrupción está analizando el contenido de ese sobre y poniéndolo en relación con el resto de información que obra en la causa para determinar si aporta nuevos indicios de interés para la causa.

Según ha podido saber laSexta, Aldama estuvo declarando durante unos minutos y aportó algunos datos que se están analizando aunque, de momento, los investigadores no los consideran especialmente relevantes.

La auditoría encargada por el PSOE descartó financiación ilegal

Una auditoría forense encargada por el PSOE a dos catedráticos descartó la existencia de financiación ilegal en la formación porque no hay indicios de fondos no declarados o no trazados, al tiempo que halló algún gasto "llamativo" que la Secretaría de Organización de José Luis Ábalos cargó al partido.

"En pocas ocasiones constan gastos notoriamente improcedentes", como una comida para nueve comensales el Día de Navidad de 2019 en Valencia, menús infantiles o recibos "extraordinarios" en una marisquería, La Chalana.

Los gastos se consideran excesivos cuando exceden los 60 euros por comensal y representan entre el 4 y el 25%, según el año, de los 126.858 euros pasados por el departamento de Ábalos durante su etapa como secretario de Organización.

Así lo recoge el informe que el PSOE anunció en julio para descartar irregularidades en sus cuentas en respuesta a la investigación judicial contra sus dos últimos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Este análisis estudia los pagos en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024, así como los fondos de la caja en metálico del partido.

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