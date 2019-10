El líder de Ciudadanos ha criticado al PSOE por la forma en la que se ha llevado a cabo la exhumación de Franco. En una entrevista en 'El Hormiguero' ha asegurado que los socialistas han "intentado sacar rédito político de los huesos de un dictador muerto hace 44 años".

"Nos ha montado un show televisado, con 22 cámaras, con 500 periodistas acreditados, wifi, con un helicóptero, que, por cierto, qué le gusta un vuelo y un helicóptero a Pedro Sánchez, hasta para sacar a Franco", ha señalado, apuntando que la exhumación ha sido como "una peli de Berlanga o una de Torrente".

Rivera ha recordado que "este país ha pasado mucho dolor durante la dictadura" y que "hay gente que todavía tiene gente enterrada y tiene derecho a reclamar a sus familiares que están en fosas comunes". "Pero también es verdad que hemos conseguido muchas cosas juntos joder y hemos mirado hacia adelante", ha remarcado.

Albert Rivera ha asegurado que no era el momento para exhumar al dictador: "Para mi no era una prioridad, que se tenía que hacer en algún momento y buscar consenso, sí. Yo le propuse a Sánchez que en lugar de hacerlo ahora corriendo y mal, buscar un acuerdo entre todos los partidos como se hizo en la transición".

"Yo nací en el 79, yo no había visto junta a la familia franco en mi vida, no sabía quiénes eran, no les ponía cara ¿Cuánto tiempo hacía que no veíamos a Tejero?", ha espetado en su crítica a la decisión del Gobierno.