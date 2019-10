El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acudido al plató de El Objetivo, donde ha hablado de las próximas elecciones generales. En este sentido, ha afirmado que si suman con PP, llamará "a Pablo Casado la noche electoral".

"Tenemos ya pactos de Gobierno con el PP y están funcionando como, por ejemplo, en Madrid y en Andalucía", ha defendido el líder de Ciudadanos, a lo que Ana Pastor le ha recordado que para que se llegase a la ecuación de estas Comunidades Autónomas, necesitarían también el apoyo de Vox, a lo que Rivera ha respondido: "Para defender la unidad de España cuento con todos. Si está Vox, muy bien".

Sus diferencias con Vox

Sin embargo, ha señalado que "el problema es que para gobernar, además, hay que hacer políticas, leyes, presupuestos". "Yo con Vox estoy de acuerdo en la defensa a la unidad de España, pero en el modelo económico nosotros somos liberales y ellos son proteccionistas", ha manifestado.

Además, se ha definido como "antagónico" a Vox en lo referente a los modelos de familia: "Abascal dijo que no quieren que las familias LGTBI adopten. Yo quiero que cualquier familia que quiera dar un hogar y amor a un hijo, lo pueda hacer", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que Vox no le incomoda: "Vox me incomodaría si tuviera que cambiar mis valores liberales o constitucionalistas, pero no estoy dispuesto a cambiarlos".

El líder de CS ha insistido en la posibilidad de un gobierno en el futuro de PP y Ciudadanos y ha puesto el ejemplo de Andalucía: "Forman un equipo bueno". "Se puede gobernar, pero hay que gobernar serios, cumpliendo el programa y de forma moderada. Para representar a la mayoría de la sociedad, hay que hacer políticas para la mayoría de la sociedad", ha expresado.