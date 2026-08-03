El presidente de Ceuta culpa a Rabat de la crisis migratoria: "Si no era orquestado, era permitido por Marruecos"

¿Qué ha dicho? El presidente de la ciudad autónoma asegura que "la frontera no puede estar sometida a esa duda permanente de "cuándo Marruecos, otro día que le apetezca, va a abrir las puertas y que entre todo el mundo".

Ceuta ha enfrentado la peor crisis migratoria en la historia reciente de España, con más de 50.000 entradas irregulares y al menos 90 muertos en cuatro días. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, atribuye esta situación a la presión ejercida por Marruecos. Vivas cuestiona la calificación de "crisis migratoria", ya que han salido unas 73.000 personas de una población de 83.000. Exige al Gobierno español que insista en el respeto a la integridad territorial y la seguridad fronteriza, con el apoyo de Europa. También reclama la expulsión inmediata de los 5.000 migrantes restantes mediante un proceso legal, para evitar la repetición de estos eventos.

Ceuta ha vivido en durante los últimos cuatro días la peor crisis migratoria de la historia reciente de España, con más de 60.000 entradas irregulares y al menos 90 muertos. Una situación que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, achaca directamente a la utilización de la migración como herramienta de presión por parte de Marruecos. "La gente tenía la percepción de que esto, si no orquestado, era favorecido o permitido por parte de Marruecos", ha asegurado Vivas en una entrevista en 'El País'.

En consecuencia, el dirigente asegura que "es difícil calificar eso de crisis migratoria", ya que "hay cifras de que han salido unas 73.000 personas y Ceuta tiene 83.000 habitantes".

Ante esta situación, Vivas reclama al Gobierno que exija respeto a las autoridades marroquíes para evitar que se repita lo vivido durante la semana pasada. "Todos queremos que haya unas buenas relaciones, pero si Marruecos no quiere tenerlas, pues habrá que pedirle que por lo menos respete. No le podemos pedir que cambie su política, ni siquiera la exterior; sus planteamientos son legítimos, pero sí que respete la integridad territorial de España, la seguridad de nuestras fronteras. Hay que pedírselo y hay que exigírselo. Y creo que se lo tiene que pedir y exigir España con el apoyo del resto de Europa", ha asegurado el mandatario.

"Nosotros queremos buenas relaciones: si es con la colaboración de Marruecos, perfecto. Esto le interesa a todo el mundo. Ahora, la frontera no puede estar sometida a esa duda permanente de cuándo Marruecos, otro día que le apetezca, va a abrir las puertas y que entre todo el mundo", ha añadido Vivas al ser preguntado por las acciones a tomar por España como respuesta a la entrada masiva de migrantes. Además, ha recalcado que, para él, Rabat "nos ha demostrado que no es fiable".

Asegura que quedan 5.000 migrantes en Ceuta

El presidente de Ceuta ha asegurado también que, cuatro días después de la entrada, aún hay unas 5.000 personas en la ciudad que no han regresado a Marruecos: "No tengo datos exactos, pero es lo que percibimos en función de los trabajos que se están haciendo". A colación de ese dato, Vivas ha reclamado que las autoridades estatales se encarguen de "que todas aquellas personas que han llegado a Ceuta de manera masiva e irregular y no se quieren volver de manera voluntaria, pues tienen que ser expulsadas mediante un procedimiento legal, pero inmediato y además a través de la frontera del Tarajal".

"Debe ocurrir, porque esta vulneración de nuestra integridad territorial debe tener una respuesta contundente por parte de España y de Europa, porque si no, a los ceutíes les va a quedar la impresión de que esto sale gratis y en cualquier momento puede volver a repetirse", ha añadido Juan Jesús Vivas respecto a la devolución de migrantes. "Hay que establecer unas reglas claras y aplicar la normativa europea en cuanto a rechazos en frontera, devoluciones y asilos", ha concluido el presidente ceutí.

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