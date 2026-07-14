Albares, tras el artículo racista de Rajoy sobre Francia: "No podemos tolerar nada que encubra el veneno del racismo"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares hace declaraciones a los medios antes de participar en la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea

¿Qué ha dicho? "Estoy orgulloso de que en la selección española haya españoles como Yamal o Nico Williams, que me hacen disfrutar igual que Oyarzabal o Fermín. Exactamente igual con la selección francesa", ha asegurado Albares.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha condenado enérgicamente las declaraciones del expresidente Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol, calificándolas de racistas. Rajoy afirmó que el equipo francés tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", lo que provocó un "lío diplomático" según el Gobierno. Albares contactó con su homólogo francés para aclarar que las palabras de Rajoy no reflejan la postura del Gobierno ni el sentir de los españoles. Destacó la importancia de la tolerancia en el deporte y criticó que se señale a las personas por su color de piel, calificándolo de peligroso. Además, cuestionó la capacidad del Partido Popular para gobernar, acusándolos de entorpecer la política exterior de España.

"No podemos tolerar nada que encubra y lleve dentro el veneno del racismo y la xenofobia". Así de tajante se ha mostrado el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre el mensaje "racista" del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

El expresidente afirmó que la selección francesa de fútbol tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", en una columna publicada por El Debate tras la clasificación de España para las semifinales del Mundial. Unas declaraciones que han causado un "lío diplomático" según el Gobierno.

En una entrevista en la Cadena SER, Albares ha reconocido que el domingo tuvo que contactar con su homólogo francés para "trasladarle que esas cosas que dejó escrito Rajoy no es la posición del Gobierno de España ni el sentir mayoritario de los españoles".

"Estuvimos de acuerdo, además, en que hoy cada uno va con su selección pero el fútbol vincula unos valores de tolerancia que hacen grande a nuestros países", ha asegurado. Así, ha añadido: "Estoy orgulloso de que en la selección española haya españoles como Yamal o Nico Williams, que me hacen disfrutar igual que Oyarzabal, Fermín… Exactamente igual con la selección francesa".

De esta manera, el ministro de Exteriores ha criticado que "es algo muy grave andar señalando quién es ciudadano de un país. Y señalar por el color de la piel encubre cosas no solo hirientes, sino muy peligrosas". "No podemos tolerar nada que encubra y lleve dentro el veneno del racismo y la xenofobia. Suele ser una mezcla de estupidez y odio. Son terriblemente corrosivas. Ponen en peligro la convivencia, tenemos que proteger la convivencia", ha añadido.

Además, Albares ha señalado que "un Gobierno tenga un choque diplomático nunca es bueno". Así, se ha preguntado en "qué está pensando el señor Feijóo". "¿Quién aconseja a este hombre? Esto lo hacen en la oposición, imagínese si estuvieran al frente del gobierno", ha señalado.

"Están incapacitados para gobernar. No es cuestión de no saber idiomas sino saber los valores de los españoles, España es un país abierto, diverso, tolerante. Están intentando entorpecer la política exterior de España. Tengo que estar sistemáticamente teniendo que explicar que el PP no tiene nada que ver con el sentir mayoritario del pueblo español en política internacional", ha criticado.

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