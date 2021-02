Esperanza Aguirre vuelve a defender su inocencia tras las acusaciones de Luis Bárcenas y asegura que el objetivo del extesorero del PP es "empitonarla" a ella para conseguir beneficios penitenciarios para él y su mujer.

"Esto no tiene otra importancia que la de 'a ver si empitono a Esperanza Aguirre' porque soy la medalla de oro en este proceso. Yo en 2004 no era ni presidenta del PP y me acusaron de urdir un plan de financiación", así se ha pronunciado en una entrevista en 'Onda Cero', en la que ha insistido en que Bárcenas "miente sin parar".

Unas declaraciones que llegan horas después de que el extesorero declarase como testigo por la trama Púnico y asegurase que un constructor entregó un sobre con 60.000 euros a Lapuerta y a él y estos se lo llevaron a la expresidenta en presencia de Granados.

Al respecto, la exdirigente 'popular' ha dicho que Bárcenas "no es creíble porque ha declarado 11 veces y cada vez con una nueva versión". "Realmente, tendrá que probarlo todo, y eso es imposible porque todo es falso", ha añadido durante su entrevista.

"A mí no me van a poder encontrar nada, pero las mentiras son gratuitas. Te permiten convertirse en colaborador de la justicia. Te llaman testigo y eres un condenado", ha asegurado Aguirre.

Asimismo, ha acusado al expopular de decir "mentiras sin parar" para conseguir beneficios para él y su mujer, Rosalía Iglesias, que también se encuentra en prisión.

Granados desmiente la declaración de Bárcenas

Según el fuentes del entorno de Francisco Granados a laSexta, este solo ha visto personalmente a Luis Bárcenas "dos o tres veces" y "todo lo que dice es absurdo". " ¿En qué cabeza cabe que Bárcenas baje al despacho de Esperanza Aguirre en la primera planta de Genova a Lapuerta a dar un sobre con 60.000 euros en presencia de Granados y la de Beltrán Gutiérrez?", se preguntan.

Las mismas fuentes van más allá y aseguran que la expresidenta "siempre tuvo mala relación con Lapuerta y Bárcenas", destacando que el único encuentro que tuvo Granados con el empresario con el extesorero delante "fue para preguntarle si sabía 'mierda' sobre Ignacio González".

Así, niegan de forma tajante lo que cuenta Bárcenas, asegurando que Granados "nunca vio dinero en el partido en sobres". "Por el tipo de contabilidad del PP, es imposible que el tesorero nacional pudiera dar dinero en mano a Esperanza Aguirre", sentencia.