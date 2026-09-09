¿Abuso policial?: un joven recibe un codazo de un Policía Local de Sabadell (Barcelona)

El agente le ha asestado un fuerte golpe al joven que termina en el suelo. Desde el ayuntamiento del municipio barcelonés están estudiando qué ocurrió en base a toda la información disponible.

Un Policía Local de Sabadell da un codazo a un joven al cual había detenido. Alguien decidía grabar la escena de la detención, dejando testimonio del tremendo golpe del agente la joven.

Como se puede ver en las imágenes, el chico está de pie, detrás del agente, y este le da un codazo. Esto provoca que el chico termine en el suelo en posición fetal, con las manos cubriéndose la zona en la que ha recibido el golpe. "¿Qué haces?", pregunta, otro, tras ver el codazo. "Queda detenido por resistencia y desobediencia", responde el agente.

Leo Álvarez explica que se estaban celebrando las fiestas mayores en Sabadell y, en un control de alcoholemia, "el joven comienza a increpar a los policías y no quiere identificarse". El periodista aclara que el joven tocó el codo del policía y no se sabe si con la intención de quitarle el arma al agente. Esto provocó que el agente le diera ese golpe.

Desde el ayuntamiento de este municipio de Barcelona exponen que se debe tener cuidado con lo que se publica en redes sociales y, además, están estudiando qué sucedió en base a toda la información de la que disponen.

Beatriz de Vicente indica que es necesario tener el contexto completo de la situación para así valorar si hay abuso policial o no. La abogada indica que los policías saben la responsabilidad que conlleva agredir de manera gratuita a un detenido. "Ese codazo creo que tiene un porqué", concluye.

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