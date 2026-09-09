Revilla pide a Sánchez que convoque elecciones "cuanto antes" y cree que un Gobierno con PP y Vox sería una "vacuna": "Hay un cambio de ciclo"

Miguel Ángel Revilla reflexiona con Iñaki López en Más Vale Tarde y tiene asumido que "en mayo tenemos un Gobierno que va a presidir Feijóo y el vicepresidente va a ser Abascal", algo que le da "miedo", pero que considera una "vacuna".

Iñaki López se sienta con Miguel Ángel Revilla en el plató de Más Vale Tarde, donde el expresidente de Cantabria ha explicado que la crisis de Ceuta es "el remate de este Gobierno".

Revilla cree que estamos ante un "cambio de ciclo": "Hay una mayoría aplastante de PP y Vox y tenemos en el mes de mayo un Gobierno que lo va a presidir Feijóo y el vicepresidente va a ser Abascal", afirma rotundo el expresidente, que admite que esto le da "miedo", pero "es lo que viene".

Aunque recalca que no desea un Gobierno con la ultraderecha, Revilla plantea una reflexión: "¿Tu has llegado a pensar que volviera a ganar Pedro Sánchez con los que ha estado gobernando, qué haría esta gente? Da miedo eso".

"Que gobiernen, es una vacuna y vamos a ver lo que hacen", comenta el expresidente cántabro, para el que Ceuta "es la etapa final de un Gobierno que hace tiempo que tiene perdidas las elecciones".

"Yo no sé qué interés hay en prolongar esto, porque no va a mejorar", considera Revilla, que cree que Pedro Sánchez está esperando "que haya algún acontecimiento que cambie las cosas, pero los acontecimientos que se van a producir de aquí a mayo van a ahondar todavía más en que este Gobierno ha acabado su ciclo".

Llegados a este punto, su opinión es clara y rotunda: "Que haga elecciones cuanto antes. Esto no tiene más recorrido".

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