La losa de lidiar con la menopausia cuando no toca: una de las consecuencias de los tratamientos contra el cáncer

Los detalles Begoña Fonseca tenía solo 34 años cuando la quimioterapia y la medicación posterior con hormonoterapia le provocaron una menopausia muy temprana: "Empiezas con todos los síntomas. La avalancha de calores, sudores, los cambios de humor sin venir a cuento".

La menopausia temprana es un efecto secundario común en mujeres jóvenes que reciben tratamientos contra el cáncer, especialmente en casos hormonodependientes. Begoña Fonseca, diagnosticada con cáncer de mama a los 34 años, experimentó una menopausia prematura debido a la quimioterapia y hormonoterapia. Juana Fernández vivió una situación similar a los 41 años. Ambas describen síntomas intensos como sofocos y cambios de humor. Almudena Escudero, de la Asociación Española contra el Cáncer, señala el impacto emocional de estos cambios. La terapia hormonal sustitutiva no es recomendable para estas pacientes, subrayando la necesidad de más investigación para mitigar estos efectos secundarios.

Sofocos, insomnio o alteraciones menstruales son síntomas típicos de la menopausia. Hay quienes los padecen de manera más intensa, incluso siendo jóvenes. Es una de las consecuencias de los tratamientos contra el cáncer, que la menopausia se adelante. Lo peor es que solo hay remedios caseros para algunos síntomas.

Begoña Fonseca tenía solo 34 años cuando la quimioterapia, que a veces conlleva fallos ováricos, y la medicación posterior con hormonoterapia (en su caso tamoxifeno), le provocaron una menopausia muy temprana con la que convive. "Empiezas con todos los síntomas. La avalancha de calores, sudores, los cambios de humor sin venir a cuento", ha explicado.

Se estaba tratando de un cáncer de mama, de la misma manera que Juana Fernández, a la que la menopausia le llegó a los 41. Ella ha contado que le llegaron "todos los síntomas de la menopausia, pero claro, 10 o 15 años antes y de golpe".

Como ha señalado Almudena Escudero, paciente oncológica de la Asociación Española contra el cáncer, "lo mismo estás que te comes el mundo que lloras porque ves una noticia en la tele".

Un periplo de síntomas que sufren muchas mujeres con cánceres hormonodependientes. Estos son una parte importante de los ginecológicos y, como suelen requerir tratamientos que eliminan las hormonas femeninas, encima no es recomendable que reciban la terapia hormonal sustitutiva que mejora los síntomas de la menopausia.

"No puedes tomar nada, porque todo el control es a nivel hormonal, y si tu tumor es hormonal", ha apuntado Fonseca.

Por ello, insisten en la necesidad de investigar para, por supuesto, salvar vidas, pero también para minimizar este gran efecto secundario. Y es que aunque se sienten afortunadas por haber superado un cáncer, sostienen la losa de lidiar con la menopausia cuando no les toca.

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