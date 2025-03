Mazón, al borde del abismo: el estruendoso silencio del PP que le deja más solo que nunca

Conforme pasan los días parece que Carlos Mazón se va quedando más y más solo. Este miércoles, la estrategia en el Partido Popular ha sido evitar el tema como fuera. Bien con silencios o bien cambiando de asunto ante las preguntas de la prensa sobre Mazón y su gestión de la DANA, lo cierto es que a la cúpula del PP cada vez le cuesta más defender expresamente al president valenciano.

El propio líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado responder a la pregunta de laSexta de si Génova sigue apoyando a Mazón. Tampoco la secretaria general, Cuca Gamarra, ha querido contestar a si el dirigente valenciano debe dimitir. "No hay nada que decir, ¿de acuerdo?", se ha limitado a decir.

Parte del PP ha optado por la estrategia del silencio, cada vez más estruendoso, y en la que probablemente ha influido la portada del diario 'ABC', un medio de referencia para la derecha que este miércoles ha pedido abiertamente la dimisión de Mazón.

Quizá por eso otra de las tácticas en el PP es poner el foco en cualquier otro asunto cuando le preguntan por él. Es lo que hecho el portavoz parlamentario de la formación, Miguel Tellado, quien, ante la pregunta de si Mazón está lastrando al PP, ha salido con un tema completamente distinto: "Acaba de hablar Alberto Núñez Feijóo de un problema grave que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad...", exponía.

Ante la misma pregunta, la diputada 'popular' Ester Muñoz también ha intentado desviar el foco: "Lo que lastra la credibilidad de las instituciones es, por ejemplo, tener a un fiscal general del Estado imputado", ha esgrimido.

Entre las filas del PP, no obstante, también hay quien prefiere, para no pronunciarse, que sean los jueces los que hablen. "Yo no estoy para juzgar ni dejar de juzgar. Hay un procedimiento abierto y se tendrán que dar allí todas las explicaciones", ha afirmado este mismo miércoles la presidenta de Baleares, Marga Prohens.

El PSOE descarta una moción de censura

Mientras tanto, la oposición habla de "situación insoportable". "Las víctimas nos piden que demos un paso, el paso que no está dando el señor Feijóo", ha aseverado secretaria general del PSPV, Diana Morant, en el Congreso de los Diputados, donde no ha aclarado de qué paso se trata, pero ha avanzado que se sabrá este mismo miércoles.

Los socialistas barajaban presentar una moción de censura, pero laSexta ha podido saber que finalmente no la plantearán, algo que no entienden en Compromís. "Si ellos no quieren hacer la moción de censura, que nos dejen cinco diputados, que Compromís la haremos", ha propuesto la diputada Águeda Micó, para quien esto "es una cuestión de dignidad". Compromís apuesta así por presentar una moción aunque los número no les den.