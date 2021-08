El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que sin avance en la despolitización de la Justicia, su partido no participará en el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva más de dos años y medio caducado. "Entiendo que a Pedro Sánchez no le interese despolitizar la Justicia, pero Pedro Sánchez debe abandonar toda esperanza de que el PP entre a participar de un proceso en el que no se avance en la independencia judicial", ha avisado García Egea.

El 'número dos' de Pablo Casado ha asegurado que su partido ya ha dicho que renovaría mañana mismo el órgano de gobierno de los jueces si el Ejecutivo "avanza en las directrices que ha marcado Europa", de forma que la mayoría de los miembros del Consejo sean elegidos por los jueces. "Si el Gobierno de Sánchez decide escuchar a Europa y aceptar estas recomendaciones, nosotros nos sentaríamos mañana mismo a renovar el CGPJ en tiempo y forma. El problema es cuando uno no quiere escuchar a Europa, no quiere escuchar a la oposición y no quiere escuchar a los propios jueces", ha enfatizado.

En este punto, ha recordado que eran las propias asociaciones judiciales las que "promovían que se cambiara la ley" para que "los jueces eligieran a la mayoría de los jueces". "Si esto se hace realidad en cualquier momento de las próximas semanas, el PP se sienta inmediatamente a renovar todos los órganos constitucionales, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el CGPJ y todos aquellos que hayan vencido", ha manifestado. Al ser preguntado si habrá que esperar entonces a la próxima legislatura para renovar el CGPJ y otros órganos, después de que PP y PSOE se culpen mutuamente del bloqueo, García Egea ha indicado que el hecho de que el Consejo "se renueve por tres quintos significa que exige un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas".

Según ha añadido, los ciudadanos han pedido a su formación "que cumpla con sus compromisos de despolitización, refuerzo y avance hacia una mayor independencia judicial". "Esos compromisos el PP tiene que hacerlos valer y por eso, en este momento con el concurso del Partido Popular se pueden renovar los órganos siempre que se avance a una mayor despolitización de la Justicia", ha apostillado. Después de "varapalos" judiciales al Gobierno como la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el decreto del estado de alarma, García Egea ha reconocido que "la Justicia es la auténtica piedra en el camino de Pedro Sánchez" y ha añadido que "cuando uno no hace las cosas bien, lo lógico es que la Justicia las corrija".

Es la Justicia la que puede poner freno a los abusos del poder Ejecutivo, sea quien sea el que lo ejerce"

"Desde la oposición tenemos una capacidad limitada de intentar parar todos estos abusos que Pedro Sánchez está perpetrando desde el poder, pero es la Justicia la que auténticamente, como uno de los poderes del Estado, puede poner freno a los abusos del poder Ejecutivo, sea quien sea el que lo ejerce", ha manifestado. En este sentido, García Egea ha señalado que el hecho de que la Justicia "frene continuamente abusos" del Gobierno es algo que recuerda a Pedro Sánchez que "no tiene todo el poder para sí" sino que está sometido al "imperio de la ley".

García Egea ha subrayado que el caso de los indultos a los condenados por el 'procés' "ejemplifica la verdadera opinión de Pedro Sánchez de la Justicia" porque "ha utilizado" la medida de gracia "como pago político para mantener una mayoría parlamentaria cohesionada". "Corregir a la Sala Segunda del Supremo desde el Consejo de Ministros es un mensaje directo a la Justicia, en tanto en cuanto un presidente del Gobierno se permite corregir una sentencia del Supremo para mantener los apoyos parlamentarios", ha aseverado.