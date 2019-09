Adriana Lastra, portavoz parlamentaria del PSOE, asegura que el principal impedimento para cerrar un acuerdo con Unidas Podemos es el "maximalismo" que aplican a sus peticiones. Así, manifiesta que el partido que lidera Pablo Iglesias tiene "un problema de gestión de expectativas".

En una entrevista en 'TVE', Lastra insiste en que no hay otra posibilidad más allá de negociar un acuerdo programático, porque Unidas Podemos rechazó la propuesta que el PSOE le hizo en julio, lo que "quebró" la confianza necesaria para que las conversaciones siguiesen en ese sentid.

"No sé lo que tiene en mente Unidas Podemos, lo sabe Pablo Iglesias y su círculo, pero en julio hubo un problema de gestión de expectativas, no creyeron lo que les dijo siempre este partido", haciendo referencia a que Sánchez ya avisó que en septiembre no negociarían un gobierno de coalición.

Sánchez no se presentará a una investidura sin acuerdo

La vicesecretaria general socialista ha remarcado que Sánchez no se presentará a una nueva investidura sin llegar antes a un acuerdo programático con Unidas Podemos.

Además, defiende que el PSOE ya ha hecho "los deberes" y ha conseguido "los votos y las abstenciones necesarias para que si hay otra investidura salga adelante". Y pide a Podemos que le hagan llegar sus 370 propuestas para seguir negociando.

Por su parte, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, entrevistado en 'Antena 3', defiende que la prioridad para el PSOE es llegar a un acuerdo programático y después discutir los cargos o puestos institucionales que se ofrecería a Podemos. Cargos que "no se han cerrado", señala.

También ha lamentado la forma en que Podemos ha actuado desde la investidura fallida y cree que "si la actitud es de desconfianza y hostilidad previa no parece que se cree clima para el entendimiento".