Valeria Racu, del Sindicato de Inquilinas, señala a la izquierda por "no saber revertir las políticas de derechas": "El PSOE no ha querido"

¿Qué ha dicho? Veintinueve días después del comienzo de la acampada en Sol, la portavoz del movimiento ha señalado a los socialistas aunque apunta a las derechas: "Son sus políticas las que nos han traído aquí".

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en una entrevista con 'El País', ha criticado a los gobiernos de izquierdas por la crisis de vivienda en España, coincidiendo con el día 29 de la acampada en la Puerta del Sol. Aunque atribuye el problema a las políticas de derechas, también responsabiliza a las fuerzas progresistas por no revertir la situación. Racu apunta específicamente al PSOE, acusándolo de no haber querido solucionar el problema. La acampada, que busca visibilizar la crisis habitacional, ya ha superado la duración de las protestas del 15M en el mismo lugar.

Valeria Racu, una de las portavoces del Sindicato de Inquilinas, ha concedido una entrevista en 'El País' cuando se cumplen 29 días del comienzo de la acampada en la Puerta del Sol. En sus palabras, ha señalado a los gobiernos de izquierdas por la crisis de vivienda que hay en España.

Y es que aunque habla de que todo es a causa de las políticas de derechas, ve responsabilidad en las fuerzas progresistas: "Los gobiernos de izquierdas no ha sabido revertir esto".

En ese sentido, ha señalado directamente al PSOE, al que acusa de "no haber querido" poner fin al problema.

"Son las políticas de derechas las que nos han traído aquí, pero los gobiernos de izquierda no han sabido revertirlas. El PSOE no ha querido", ha expuesto el 'El País'.

Lo ha dicho en una jornada en la que la acampada de Sol, que comenzó como protesta a la crisis de vivienda, cumple 29 días, superando las fechas que estuvieron en el mismo lugar los acampados del 15M.

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