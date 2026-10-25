Ahora

Crisis de vivienda

Valeria Racu, del Sindicato de Inquilinas, señala a la izquierda por "no saber revertir las políticas de derechas": "El PSOE no ha querido"

¿Qué ha dicho? Veintinueve días después del comienzo de la acampada en Sol, la portavoz del movimiento ha señalado a los socialistas aunque apunta a las derechas: "Son sus políticas las que nos han traído aquí".

Valeria Racu
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Valeria Racu, una de las portavoces del Sindicato de Inquilinas, ha concedido una entrevista en 'El País' cuando se cumplen 29 días del comienzo de la acampada en la Puerta del Sol. En sus palabras, ha señalado a los gobiernos de izquierdas por la crisis de vivienda que hay en España.

Y es que aunque habla de que todo es a causa de las políticas de derechas, ve responsabilidad en las fuerzas progresistas: "Los gobiernos de izquierdas no ha sabido revertir esto".

En ese sentido, ha señalado directamente al PSOE, al que acusa de "no haber querido" poner fin al problema.

"Son las políticas de derechas las que nos han traído aquí, pero los gobiernos de izquierda no han sabido revertirlas. El PSOE no ha querido", ha expuesto el 'El País'.

Lo ha dicho en una jornada en la que la acampada de Sol, que comenzó como protesta a la crisis de vivienda, cumple 29 días, superando las fechas que estuvieron en el mismo lugar los acampados del 15M.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Una concentración de jóvenes en Barcelona acaba en saqueos, quema de contenedores y enfrentamientos: hay al menos 128 detenidos
  2. Sánchez asegura que Vox "pone las ideas" y el PP "la ambición de poder": "Un Gobierno suyo supone retroceder 50 años"
  3. Miles de personas marchan en Madrid con Vivas al frente "por una Ceuta segura, española y europea": "Venimos a decir basta ya"
  4. Los disturbios no cesan en Francia: 1.000 detenidos en una nueva violenta jornada de protestas entre gases lacrimógenos y saqueos
  5. Continuismo o bolsonarismo: Brasil va a la segunda vuelta con los candidatos rozando el empate técnico
  6. El rey Felipe VI, operado de cataratas en el ojo izquierdo en Oviedo