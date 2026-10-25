El PP tacha a Sánchez de "guerracivilista" e "inmoral" tras su vídeo junto al Guernica

El contexto El presidente del Gobierno publicó unas imágenes en sus redes en las que realizaba un discurso pacifista apoyado en el famoso cuadro de Picasso, algo que ha sido criticado por PP y Vox.

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tildándolo de "guerracivilista" tras un vídeo en el que Sánchez reflexionaba sobre el significado del Guernica de Picasso. En su discurso, Sánchez destacaba que España mantiene principios firmes en conflictos globales, defendiendo la paz y la convivencia. Desde el Museo Reina Sofía, subrayó que España ha rechazado la guerra y priorizado el bienestar social. Álvarez de Toledo cuestionó el uso de la obra de Picasso por parte de Sánchez y recordó el papel de Leopoldo Calvo-Sotelo en traer el Guernica a España en 1981.

La diputada del Partido Popular y número dos en la lista por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha tachado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "guerracivilista", después de que el líder del Ejecutivo publicase este sábado un vídeo en sus redes sociales haciendo alusión a lo que representa el famoso Guernica de Pablo Picasso.

En su publicación, Pedro Sánchez realizaba un discurso pacifista apoyado en El Guernica, cuadro que estaba mirando mientras lo pronunciaba. El presidente del Gobierno defendió que nuestro país tiene "los mismos principios en todos los conflictos sin dobles raseros": "En los últimos años, muchas cosas han cambiado en el mundo. Y, echando la vista atrás, pienso en todas las veces en las que España ha tenido que defender sus principios pese a las enormes presiones. Por eso es tan importante que recordemos por qué estamos aquí", expresó.

Sánchez pronunció ese discurso desde el Museo Reina Sofía frente al cuadro de El Guernica, de Pablo Picasso, del que extrajo que, al visualizarlo, no ve "solo una obra de arte" sino "qué sucede cuando la barbarie se impone a la razón". "Durante estos años España ha defendido que ninguna guerra es inevitable, que ninguna vida vale menos que otra y que mirar a otro lado no debería ser nunca una opción. Lo hemos defendido en Europa y también en el resto del mundo. Y no ha sido fácil", aseveró.

Así, el candidato socialista a la Presidencia señaló que "cuando unos apostaban por las bombas", ellos dijeron "No a la guerra". "Cuando nos exigieron aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB, nosotros dijimos que no a recortar cualquier céntimo de euro a nuestro Estado de bienestar. Y cuando muchos guardaron silencio, nosotros denunciamos el genocidio del pueblo palestino en Gaza", subrayó, a lo que añadió: "España va a seguir defendiendo una idea muy sencilla pero muy poderosa: la convivencia y que juntos somos más fuertes; y cuando miro este cuadro siempre recuerdo que incluso en los momentos más oscuros hay una luz, la luz de nuestros valores".

Tras ello, Cayetana Álvarez de Toledo ha reaccionado a la publicación del presidente, criticando que se haya "apropiado" del Guernica. "Ensucia todo lo que toca", ha manifestado, tras lo que ha señalado que "a Sánchez se le ha olvidado dar las gracias a Leopoldo Calvo-Sotelo por traer el Guernica a España en septiembre de 1981". "El propio Picasso se revolvería en su tumba al ver el uso espurio que hace de su obra un 'guerracivilista' y un inmoral", ha asegurado.

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