El PP acusa a Sánchez de querer reforzar a Vox para debilitar a Feijóo: "Como sabe que no puede ganar, intenta arañar un escaño más"

¿Qué ha pasado? Xavier García Albiol ha rechazado que el PSOE esté haciendo una campaña indirecta a favor de la formación de Abascal. "No lo creo". Sin embargo, sí considera que a Sánchez le puede beneficiar electoralmente un Vox más fuerte: "Pienso que le interesa debilitar al PP".

El Partido Popular (PP) se presenta como la única alternativa al PSOE para las elecciones del 29 de noviembre, destacando que a Pedro Sánchez le interesaría un fortalecimiento de Vox para debilitar al PP y reducir las posibilidades de Alberto Núñez Feijóo de llegar a La Moncloa. A pesar de las similitudes entre PP y Vox, los 'populares' buscan consolidarse como la principal opción contra el Gobierno socialista, evitando la fuga de votos y destacando que solo hay dos opciones para presidir España. Feijóo enfatiza que el 29 de noviembre habrá "dos papeletas", mientras que dirigentes como Ester Muñoz y Cayetana Álvarez de Toledo advierten sobre el supuesto interés de Sánchez en dividir el voto de la derecha. Xavier García Albiol también señala que un PP débil y un Vox fuerte podrían beneficiar al PSOE.

El Partido Popular insiste en presentarse como la única alternativa de Gobierno al PSOE de cara a las elecciones del 29 de noviembre. En plena campaña, varios dirigentes populares coinciden en un mismo diagnóstico: a Pedro Sánchez le interesaría que Vox ganase fuerza electoral para restar apoyos al PP y debilitar así las opciones de Alberto Núñez Feijóo de llegar a La Moncloa.

Aunque PP y Vox parecen estar más cerca que nunca en algunos de sus planteamientos, los 'populares' no desaprovechan la oportunidad de marcar territorio y reivindicar su papel como principal alternativa al Ejecutivo socialista. El objetivo es evitar una fuga de votos tanto hacia la derecha como hacia la izquierda y convencer a los electores de que solo hay dos opciones para presidir España.

Así lo ha defendido Feijóo, que ha asegurado que el 29 de noviembre habrá "dos papeletas para presidir España": la "papeleta del señor Sánchez" y la del PP. "Estamos aquí, el equipo del cambio que necesita España", ha afirmado el líder 'popular', que busca concentrar el voto en su formación.

La misma idea ha trasladado la portavoz del PP, Ester Muñoz, al insistir en que estas elecciones "no van del PP ni de Feijóo, van de España". Varios dirigentes 'populares' han puesto el foco en el supuesto interés de Sánchez por el crecimiento electoral de Vox. Cayetana Álvarez de Toledo ha defendido que el presidente del Gobierno trataría de aprovechar la división del voto de la derecha: "Como sabe que no puede ganar, intenta que pierda el PP. Quiere que suba Vox para que baje el PP y, con mucha suerte, arañar él un escaño más".

También el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha apuntado en esa dirección, aunque ha rechazado que el PSOE esté haciendo una campaña indirecta a favor de la formación de Santiago Abascal. "No, no, no, no lo creo", ha respondido al ser preguntado por esa posibilidad. Sin embargo, sí considera que a Sánchez le puede beneficiar electoralmente un PP más débil y un Vox más fuerte: "Pienso que a Pedro Sánchez le interesa debilitar al PP y que Vox salga más reforzado. Y que el PSOE llegase hipotéticamente a ser la primera fuerza política".

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