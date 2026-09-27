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El PP acusa a Sánchez de "destrozar" la política de vivienda: "No puede pretender arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años"

Los detalles El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y diputado en el Congreso, Juan Bravo, ha criticado las "políticas intervencionistas" y las "promesas" vacías del presidente del Gobierno.

El diputado del Partido Popular Juan Bravo El diputado del Partido Popular Juan BravoAgencia EFE
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El PP ha acusado a Pedro Sánchez de haber "destrozado" la política de vivienda y también ha cuestionado que el presidente del Gobierno pretenda "arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años".

Así lo ha declarado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y diputado en el Congreso, Juan Bravo, a los medios de comunicación en Sevilla, donde ha criticado las "políticas intervencionistas" y las "promesas" vacías del presidente del Gobierno ya que solo ha impulsado la construcción de "500 de las 184.000 viviendas prometidas".

El 'popular' tampoco tiene claro que el Real Decreto-ley que se prevé que se apruebe en el Consejo de Ministros sirva para solucionar la situación ya que Sánchez "no puede pretender arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años".

Por ello, Bravo ha explicado las soluciones que propone el PP para combatir la crisis habitacional como es el caso de "construir un millón de viviendas en la próxima legislatura, liberalizar procedimientos y suelo, o bajar los impuestos para facilitar la ayuda a los jóvenes".

Ha recordado que el PP ha propuesto medidas como bajar el IVA de los alimentos básicos, deflactar el IRPF o plantear la rebaja de impuestos en el ámbito de la energía.

Por último, Bravo ha exigido a Sánchez que "convoque elecciones porque está creando una situación invivible para el conjunto de los españoles", con un aumento del precio de la luz, la gasolina, los alimentos o la propia vivienda. "Los ciudadanos no pueden más y ven que en su día a día, cada momento es más complicado", ha añadido.

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