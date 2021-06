El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha mostrado a favor de que se apliquen los indultos a los responsables del procés en Cataluña si ello supone una “normalización” de la situación en el territorio.

Concretamente, el líder de la patronal, que representa a los empresarios y empresarias de todo el país, ha situado esta medida en el marco del “Estado de Derecho” en España, y asegura que comprende la postura del Cercle d’Economía catalán, cuyo presidente, Javier Faus, ya se posicionó a favor de los indultos.

“Yo creo que en este momento es una opinión legítima. La empresa catalana lo ve desde un punto de vista, en otros sitios desde otro, pero mi obligación es mantener un equilibrio. El Estado de Derecho funciona, si esto [los indultos] al final acaba en que las cosas se normalicen, pues bienvenidos sean”, ha expresado el mandatario en una entrevista con TVE este jueves.

En este sentido, según Garamendi, a pesar de que "hay muchas opiniones" entre los empresarios, los indultos son una medida que está "dentro del estado de derecho y es una facultad del Gobierno", y añade: "Nosotros ahí no vamos a entrar".

Ahora bien, tras estas declaraciones, el presidente de la patronal hay querido matizar en otro acto sus palabras, remarcando que entiende por "normalidad" el "cumplimiento de la Constitución y que se respete la ley": "Vamos a aclararlo, porque sale un titular de una entrevista de media hora. Lo que entiendo por normalidad es una palabra: estado de derecho. No olvidemos que represento a una organización que defiende la unidad de España", ha zanjado.

Se trata de la primera vez que la CEOE se pronuncia sobre esta materia, en un pronunciamiento que llega apenas 24 horas después de las demandas de los empresarios catalanes. Concretamente, Javier Faus pedía que hubieran "gestos de ida y vuelta" entre el Gobierno central y la Generalitat para superar el conflicto político en Cataluña: "Cualquier medida amparada por el ordenamiento jurídico, y los indultos lo son, tendrá el respaldo del Círculo", esgrimía, de tal forma que "la concordia y las soluciones" estarían "negociadas dentro del marco legal".

Casado mantiene su postura en el Círculo de Economía: "No se puede aceptar un golpe a la legalidad"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha protagonizado una intervención en la ponencia sobre 'Los retos de la economía española' en la XXXVI Reunión Anual del Círculo de Economía, celebrada en Barcelona, ha mantenido su postura con respecto a los indultos a pesar de este visto bueno de la patronal.

"Alzamos la voz a favor de la legalidad. No es que cambiemos de tono. No podemos avalar medidas que no están garantizadas o amparadas por la ley actual, y todos estamos sujetos a la ley", ha indicado el dirigente popular, que ha lanzado un mensaje contundente: "No podemos aceptar que se hable de justicia como venganza, ni de una sentencia como castigo. No se puede aceptar un golpe a la legalidad".

Asimismo, según Casado, "Cataluña no tiene un problema de democracia, tiene un problema de cumplimiento de la ley". Así, describe que "los indultos van a generar una mayor frustración en el futuro", y sentencia: "Ni siquiera veo convicción en quien propone esto, lo que veo es una estrategia para permanecer más tiempo en el poder".

Desde el Partido Popular, el portavoz y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado a las palabras de Garamendi, y asegura que, aunque "hay que respetar la opinión de los empresarios", la solución no pasa por los indultos: "Las afirmaciones de la CEOE son respetables, pero esa solución no pasa por los indultos. Los propios presos han dicho claramente que no renuncian a conseguir sus fines", indica.

Almeida también subraya que "nadie puede dudar de que Garamendi tiene la mejor de las intenciones", pero incide en que discrepa con su opinión en esta materia: "Ayer Junqueras se autorrectificó y dijo que lo que dijo hace una semana, nada. Seguía en la misma hoja de ruta. Una hoja de ruta compartida por JxCat", ha concluido.

"El indulto que el Partido Socialista y sus socios quieren conceder a los golpistas independentistas catalanes no solo es ilegal: es inmoral". Este es el contundente mensaje que, por otra parte, ha lanzado la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que a lo largo de la última semana ha lanzado múltiples mensajes contra esta medida, introduciendo al rey Felipe VI en la discusión.

Así, según la mandataria, "Madrid se ha convertido en el primer muro donde se estrellan las políticas socialistas del Gobierno central, que están haciendo de España un país desgajado y manoseado por los independentistas". De este modo, sentencia que la intención de indultar a los responsables del procés es un hecho "ilegal", a pesar de que se trata de una posibilidad que, como mencionaba Garamendi, forma parte del estado de derecho y que, en última instancia, es prerrogativa del Gobierno.

Los obispos catalanes también se pronuncian: "Hay que avanzar teniendo sentimientos de misericordia y perdón"

La Conferencia Episcopal Tarraconense, que forma parte de la Iglesia de Cataluña, ha lanzado este jueves un comunicado en el que trataba diversos aspectos de interés social. Y, en su texto, ha reservado un mensaje "ante el contexto social y político" que está viviendo la región: "Como hemos afirmado en numerosas ocasiones, nos mostramos convencidos de la fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto", aseveran.

Y van más allá en su posición: "Creemos que el logro de un recto orden social que permita el desarrollo armónico de toda la sociedad necesita algo más que la aplicación de la ley", insisten, para concluir: "Es por este motivo que hay que proponer el diálogo siempre como vía efectiva que da respuesta a la esperanza de resolver las divisiones".

Es decir, desde la entidad religiosa entienden que es necesario "avanzar teniendo sentimientos de misericordia y perdón sinceros, respetando la justicia, ayudará a que los acuerdos" que, rezan, "ojalá se logren pronto".

La foto de Felipe VI con Aragonés en Barcelona

Este miércoles, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, saludó al rey Felipe VI en un breve encuentro antes de la reunión del Círculo de Economía, protagonizando un acercamiento de posturas y un guiño a la mejora de las relaciones con el Gobierno. Un hecho que ha sido comentado por varias dirigentes, como la ministra de Economía, Nadia Calviño, la ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, y el propio Garamendi.

En esta línea, el presidente de la CEOE ha indicado que la instantánea protagonizada por Aragonés y el monarca "es buena", y celebra cualquier distensión en las relaciones con Cataluña: "La clave de la normalidad es la estabilidad. La foto es buena, todo lo que sea un acercamiento, dialogo... creo que es bueno. Las posiciones más radicales no deben estar, y todo lo que sea ir caminando juntos es positivo", lanza.

Por su parte, Calviño se muestra "sorprendida" por "la atención" que ha recibido esta imagen: "Ha sido una visita de Estado y lo deseable es que todas las instituciones hubieran estado presente. Cataluña tiene papel importante, y tengo interés en que vuelva a ser el motor de crecimiento", indica la titular de Economía en una conversación con la Cadena Ser.

Una idea que también ha compartido Arancha González Laya, que incide en que ve "signos de inteligencia" en la nueva postura de la Generalitat, además de lanzar un dardo a los populares: "Recomendaría a nuestros políticos que hacen declaraciones osadas sobre el rey. Es importante que el rey y el presidente de Corea visiten Cataluña. Es la diplomacia de los pequeños gestos sin alharacas que va a conducir a resultados positivos sin griteríos, de los que hay que huir", ha sentenciado en una entrevista con Antena 3.