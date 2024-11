La actriz Elisa Mouliaá, quien demandó al exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, por agresión sexual ha insistido en que está "muy segura de lo que pasó" y ha afirmado que "tiene pruebas".

Así lo ha asegurado Mouliaá tras conocer este jueves que Errejón ha acusado a la actriz de haber presentado "una denuncia falsa" contra él y le atribuye "mala fe", "fraude de ley" y "abuso de derecho" al "dilatar de forma tramposa" el procedimiento y "prolongar de forma injusta su pena de banquillo" mientras dure la baja por maternidad de la letrada, Carla Vall.

El exportavoz de Sumar acusaba de esta manera a la denunciante en un recurso que ha presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto del juez Adolfo Carretero que suspendía provisionalmente la causa por la situación de "incapacitación temporal" de la abogada de Elisa Mouliaá, que está a punto de parir.

"A mí no me preocupa en absoluto porque yo estoy muy segura de lo que pasó. Es lo que he relatado. Podría haber contado otra cosa para que fuese creíble o no tuviese contradicciones, pero es lo que ocurrió. Acabé en su casa y me agredió tres veces", ha asegurado la actriz este jueves en 'Ahora Sonsoles'.

"Fue de las noches más desagradables de mi vida. Yo tengo pruebas y tengo testigos de que todo eso ocurrió", ha añadido la actriz.

La defensa de Errejón, en cambio, ha asegurado en su escrito que esta maniobra busca "generar y provocar, a propósito, dilaciones indebidas, en un proceso de esta envergadura mediática y pública, alargando la pena de banquillo" de Errejón cuando podría elegir "entre decenas de miles de letrados que ejercen en toda la geografía española que podrían intervenir de forma inmediata en el procedimiento".

.