Beatriz de Vicente ha hablado en Más Vale Tarde sobre las acusaciones machistas que pesan sobre Íñigo Errejón. La abogada ha valorado la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá en redes sociales en la que relataba los presuntos malos tratos a los que habría estado sometida por el ex portavoz de Podemos, Sumar y Más Madrid.

Mouliaá decidió hacer pública su experiencia a través de las redes sociales, por lo que ha recibido numerosas críticas. Bea de Vicente ha explicado en Más Vale Tarde que, para proteger el anonimato y evitar estas críticas, lo mejor es recurrir a la vía judicial.

"Si vas con tu anonimato a un juzgado, no te expones en redes sociales y pones una denuncia, puedes pedir que se te aplique la ley de protección de testigos y peritos", explica la abogada. "Puedes denunciar en un juzgado sin que se haga pública tu identidad, si la publicas en redes sociales estás más expuesto", añade.

"No me digas que una red social es un espacio más seguro que un juzgado para denunciar, porque no es cierto", asegura Beatriz de Vicente para concluir.