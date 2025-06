Se acabó la fiesta para Alvise: el partido del agitador ultraderechista se queda sin subvención electoral por no presentar sus cuentas

La agrupación de electores Se Acabó La Fiesta (SALF), liderada por 'Alvise' Pérez, no recibirá subvenciones por sus tres escaños en el Europarlamento al no presentar su contabilidad al Tribunal de Cuentas. El informe de fiscalización de las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio de 2024, aprobado por el Tribunal de Cuentas, recomienda no adjudicar subvenciones a SALF. Aunque SALF obtuvo más de 800.000 votos y tres escaños, Alvise es ahora su único representante tras la ruptura de Nora Junco y Diego Solier. Otras ocho formaciones justificaron gastos por 38,8 millones de euros, y se proponen reducciones de subvenciones para Junts, Sumar y Vox por irregularidades leves.