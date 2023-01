El abogado de Dani Alves, Cristobal Martell, presenta hoy el recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona. Un escrito sobre el que su equipo ha estado trabajando todo el fin de semana y que en palabras del propio abogado, no entra en los detalles de los hechos.

"Hay partido, hay partido en la defensa de fondo y en la libertad, porque hay medidas para asegurar el proceso", ha señalado el abogado de Alves utilizando el simil futbolístico. Así, ha explicado que van a insistir en el recurso en todas las medidas posibles dentro de la ley para que Alves esté fuera de prisión a la espera del juicio. El letrado menciona la posible aplicación de una pulsera telemática o la retirada del pasaporte, entre otras medidas.

El futbolista ha cumplido ya su primera semana en prisión acusado de violar a una joven en los baños de una discoteca de Barcelona. Según su abogado, Alves reconoce ahora infidelidad, pero no una agresión sexual y atribuye las versiones contradictorias que ha dado sobre lo ocurrido (primero aseguró que no conocía a la víctima y posteriormente alegó que habían mantenido relaciones sexuales consentidas) a que no quería que su mujer se enterase.

Además, sus abogados van a alegar que ya no tiene riesgo de fuga porque le han expulsado del Puma, el club mexicano en el que jugaba.

En el auto en el que se dictó el ingreso en prisión provisional del futbolista, la jueza tuvo en cuenta las contradicciones en que incurrió el investigado frente a la contundente versión de la víctima, quien corroboró la denuncia que había presentado ante los Mossos hasta el último detalle.

De hecho, la víctima describió ante la jueza uno de los tatuajes que el futbolista luce en el abdomen. Según su denuncia, el futbolista la invitó a ella y a unas amigas a tomar una copa, le pidió que la acompañara al baño del reservado en que se encontraban -que ella no sabía que era tal- y una vez allí la agredió sexualmente, empleando para ello la fuerza, como acreditan los partes médicos aportados por la víctima.