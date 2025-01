El abogado de Mouliaá cree que el juez fue "duro" por "estrategia": "Sabe lo que hace con Errejón"

"¿Para qué se sacó el miembro viril?"; "¿Cuánto estuvo chupándole las tetas?"; "pero, ¿le pidió que parara?"; "¿Cómo que se zafa y se va?"; "¿Forcejó con él?". Son solo algunas de la preguntas incisivas que el juez Adolfo Carretero planteó a la actriz Elisa Mouliaá durante su declaración en la que ratificó su denuncia contra Íñigo Errejón. Si bien desde que salieron las imágenes a la luz este lunes, las críticas al instructor no han cesado -incluida la de la ministra de Igualdad, Ana Redondo-, el abogado de Mouliaá, Alfredo Arrién, resta importancia, e incluso defiende su "estrategia" ya que podría favorecer a la actriz.

"Yo prefiero este tipo de jueces que son así de duros, porque se garantiza de alguna manera que la presunción de inocencia va a caer", ha admitido en una entrevista en Espejo Público este martes la defensa de la actriz. En esa línea, justifica la insistencia de Carretero en que "él tiene que garantizar que, efectivamente, el interrogatorio de Elisa Mouliaá pasa el filtro del error de prohibición".

A sus ojos, es "por eso que pregunta muchas veces sobre un punto en concreto que es completamente verosímil, que no hay contradicciones y que no se derrumba", argumenta en defensa del juez. Incluso, ha explicado que el razonamiento del magistrado es el de "esta señora está acusando de algo muy serio a este señor [en alusión a Errejón]" por lo que tiene que "ver si se derrumba o no se derrumba" para dar credibilidad o no a su relato: "Ella consigue pasar ese filtro", ha dicho, en referencia a su defendida.

No obstante, Arrién sí admite que "es cierto que incide más sobre Elisa", puesto que "con las preguntas de Errejón es más suave". Algo que no duda en achacar a que el juez "intenta entrar en confianza con él" por lo que se sirve de "otra estrategia para llegar a la confianza de Errejón". De esta manera, dice que el magistrado pretende que el expolítico "le relate los hechos en un ambiente más distendido": "Sabe que a través de la confianza él puede equivocarse, he visto esta estrategia en muchos jueces", ha sentenciado.

En definitiva, a ojos de la defensa de Elisa Mouliaá las preguntas, repreguntas y formas del juez Carretero corresponden al objetivo de esclarecer lo sucedido aquella noche de septiembre de 2021 entre la actriz y el que cofundador de Podemos. De hecho, descarta de forma categórica que Carretero no ha sido parcializado al considerar que "los jueces son completamente imparciales" ya que "están buscando la verdad".