Maestre muestra su sorpresa ante la actuación del juez del 'caso Errejón': "Me ha resultado muy violento"

El juez Adolfo Carretero se ha mostrado muy incisivo en sus preguntas tanto a Íñigo Errejón como a Elisa Mouliaá. Una actitud que Antonio Maestre ha confesado que le ha "sorprendido".

"Me han resultado muy violentas", ha confesado, recalcando que aunque no sabe si será lo habitual, a él le ha llamado la atención. "Nunca había escuchado un interrogatorio de este tipo y me ha resultado bastante violento", ha señalado.

En cuanto a Elisa Mouliaá, el periodista ha indicado que él cree que está siendo "muy mal asesorada", destacando que cuando una persona presenta una denuncia debe circunscribirse en la medida de lo posible a "hablar en sede judicial o con consejo de su abogado".

"Cuando hablas mucho, entras en muchas incoherencias y dices muchas cosas que son incompatibles entre sí", ha señalado, asegurando que esto va a provocar que luego le "cueste en el juicio probar su versión".