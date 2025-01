Beatriz de Vicente, extrañada con que el abogado de Elisa Mouliaá no hiciera preguntas a Errejón: "No es habitual, pero no voy a criticar a un compañero"

En el marco de la investigación que estudia las acusaciones de agresiones sexuales contra Íñigo Errejón, el que fuera de Más Madrid y Elisa Mouliaá se han visto las caras en los juzgados de Plaza de Castilla. La actriz ha asegurado ante las medios de comunicación estar "contenta" tras responder a todas las preguntas durante su declaración.

Sin embargo, el abogado de Mouliaá no ha realizado preguntas al investigado. "Habitual no es", asegura Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga, en Más Vale Tarde, donde explica que lo habitual es "freír a preguntas" al investigado el día que declara. "Y, en el caso de ser defensa, lo que quieres es que la acusación particular no abra la boca", comenta. "Estrategia o no, no sé por qué ha sido así, pero no voy a criticar el estilo del compañero", niega.