El abogado de Jenni Hermoso, contundente en sus conclusiones contra Rubiales: "Estamos ante un sometimiento"

El juicio a Luis Rubiales por su beso no consentido a Jenni Hermoso encara su recta final con el último día en el que los representantes legales de la defensa y la acusación han tomado la palabra para expresar sus conclusiones sobre el caso. El primero en hacerlo ha sido el abogado de la futbolista, Ángel Chavarría, que ha destacado en varias ocasiones que "no estamos ante un consentimiento, estamos ante un sometimiento" y ha reiterado la delictiva conducta del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Chavarría ha comenzado su intervención exponiendo con detalle el momento del beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso, un hecho que, considera, "es constitutivo de delito". El representante legal de Hermoso ha recalcado que en las imágenes se puede ver una "actitud totalmente pasiva de la señora Hermoso ante un acto que nunca se debería haber producido y que constituye un atentado contra la libertad sexual de Hermoso".

De hecho, el abogado expone que Hermoso no tuvo "apenas tiempo de reacción" en la plataforma de la entrega de medallas donde sucedió todo, que lo ocurrido "le bloqueó la cabeza", que ella "en ningún momento escuchó" las palabras "te puedo dar un besito", como manifestó Rubiales, y que, en términos de consentimiento, ella "no estaba conforme con la conducta".

El abogado se extiende a especificar los motivos por los que no hubo consentimiento, a pesar de lo que defiende Rubiales. "Es público y notorio", dice Chavarría, que ella no tuvo "forma de escape" en el momento en el que Rubiales le coge la cabeza. "No me sentí respetada, mancharon uno de los momentos más importantes de mi vida", ha recordado el abogado, citando la declaración de Hermoso.

"Creo que es indiscutible" que se produce un "atentado de la libertad sexual" de Jenni Hermoso, ha destacado Chavarría, que se ha referido al momento del beso como "los seis segundos que cambiaron la vida totalmente a la señora Jennifer Hermoso". "El consentimiento tiene que ser claro, concluyente y haberse manifestado de forma libre. ¿El consentimiento es claro? ¿Concluyente? ¿Libre, cuando tenía bloqueada la cabeza?", relata.

Chavarría, citando jurisprudencia anterior, ha recordado que "los besos robados son una conducta típica y punible en el Código Penal". Además, como otro ejemplo de que no hubo consentimiento en el beso, ha expuesto que el vídeo también conocido en el que las jugadoras celebran la victoria del Mundial. Tras ver el vídeo del beso, ella dice "pero no me ha gustado". El abogado recuerda que "es sorprendente cómo le cambia la cara, pasa de la celebración a un gesto de enfado".

Respecto al testimonio de Jorge Vilda, seleccionador de España en aquel Mundial, el representante legal de Jenni Hermoso ha cuestionado su versión en la que asegura que fue a hablar con el hermano de la futbolista, Rafa, de 'motu propio' negando una petición de Luis Rubiales para hacerlo, ya que asegura que "hay testigos que acreditan" que el exseleccionador "fue enviado" por Rubiales, motivo que les lleva a cuestionar su declaración.

Para esta parte de las coacciones, Chavarría ha recordado el 'caso Supercopa', investigado en un juzgado de Majadahonda, y en el que está implicado también Rubiales: "El crimen no tiene casualidad, máxime, según hemos podido comprobar, que el señor Rivera y el señor Luque tienen sociedades con el señor Rubiales". Estos intereses comunes son los que abogado remarca para sostener las coacciones a Jenni Hermoso para que accediera a exculpar públicamente a Rubiales.

Rubiales ha estado presente durante la intervención de Chavarría y, en distintos momentos del relato del informe de conclusiones del abogado de Jenni Hermoso, se ve cómo el expresidente de la RFEF niega con la cabeza en varias ocasiones, se ríe, y habla con su abogada, Olga Tubau. De hecho, cuando el abogado ha hecho referencia al comentario de "si a ti y a mí nos gusta lo mismo", en referencia a un comentario que supuestamente hizo Rubiales a Hermoso, ha sido una de las negaciones con la cabeza que ha hecho Rubiales.

En sus conclusiones, el abogado ha reiterado en varias ocasiones que "no estamos ante un consentimiento, estamos ante un sometimiento" y ha incidido en pedir no solo la condena por los delitos de agresión sexual y coacciones, sino además exige una responsabilidad civil por los daños y gastos causados a la futbolista, aunque no ha pedido una cantidad específica.