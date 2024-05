El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha enviado este lunes una carta al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la que le pide romper toda relación con el PSOE para coordinar acciones "políticas, parlamentarias, judiciales y sociales" conjuntas. La misiva es un movimiento inesperado de la ultraderecha en una semana clave de cara a las elecciones del próximo domingo en Cataluña.

"Tal y como te he comentado en las escasas ocasiones en las que nos hemos encontrado, creo firmemente que la situación política es de una terrible gravedad; que Pedro Sánchez supone una seria amenaza para España y para las instituciones democráticas. Cuando hablo del golpe de Sánchez no lo hago de una forma retórica ni como un recurso de propaganda. Lo dije en la investidura porque así lo creo y, por desgracia, tampoco en esto me he equivocado", empieza su carta Abascal, en la que hará cinco peticiones al Partido Popular.

En ella, Abascal ha pedido a Feijóo "un cese inmediato de negociaciones" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en especial las que atienden al gobierno de los jueces, ahora tan atacados", refiriéndose a las negociaciones entre los principales partido para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También le ha exigido "revertir los acuerdos que ya han alcanzado con ellos en parlamentos e instituciones".

El líder de la ultraderecha ha trasladado también que es "urgente" que el Partido Popular Europeo "rompa la coalición ahora vigente" con el Partido Socialista en la Unión Europea. Algo que ha justificado por "una denuncia internacional continuada del proceso golpista y del extremismo instalado en el Gobierno". "Es urgente que vuestro partido europeo rompa con el partido socialista la coalición ahora vigente en la UE", le ha instado.

Y le ha pedido a Feijóo "una defensa conjunta de las instituciones, empezando por los gobiernos compartidos, que deben enfrentarse a leyes como la de la amnistía con toda la fuerza que su legitimidad les proporciona". Por último, ha hecho referencia a la necesidad de "una profundización en los acuerdos de gobierno entre PP y Vox, y el fin inmediato de todas las trabas que les están poniendo desde la dirección nacional del partido", en referencia a Génova 13.

Abascal, para enfrentar una situación que tilda de "golpe", le ofrece en resumen "todas las maneras posibles la conformación una estrategia común, aparcando durante un tiempo las diferencias que existen" entre las formaciones.