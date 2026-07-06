Trump se vuelve a mofar de Meloni y pide "una orden de alejamiento" antes de la cumbre de la OTAN

Los detalles Antes de la cumbre de Ankara de la OTAN que comienza este martes y donde ambos volverán a coincidir, Trump se ha burlado de Meloni pidiendo en sus redes sociales "una orden de alejamiento".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una foto con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en su red social Truth Social, acompañada del mensaje "Necesitamos una orden de alejamiento" antes de la cumbre de la OTAN en Ankara. Esta publicación refleja el deterioro de las relaciones entre ambos, que comenzó tras la cumbre del G7 en Francia. Trump había afirmado que Meloni insistió en hacerse una foto con él, lo que ella negó categóricamente. A pesar de las tensiones, Italia ha optado por no responder públicamente a los comentarios de Trump y ha continuado sus relaciones con la administración estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red social una foto con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el mensaje "Necesitamos una orden de alejamiento" antes de la cumbre de la OTAN en Ankara a la que ambos asistirán, un ataque al que el Gobierno de Italia ha evitado responder.

En la foto publicada en la noche del domingo en Truth Social se ve a Meloni mirando a Trump durante la cumbre de junio del G7 en Évian-les-Bains (Francia) y tras la que se han ido deteriorando las relaciones entre ambos, después de que el mandatario estadounidense aseguró que en aquella ocasión la primera ministra "pidió una y otra vez hacerse una foto" y que él accedió a ello "por pena".

Por ello, antes de la cumbre de Ankara de la OTAN que comienza este martes y donde ambos volverán a coincidir, Trump se burla de Meloni pidiendo en sus redes sociales "una orden de alejamiento", la medida cautelar que se aplica a los acosadores.

Esta vez no habrá ninguna respuesta de Italia a este post de Trump, según explicaron fuentes gubernamentales. El Corriere della Sera informó además que, tras la publicación de la foto de Trump, Meloni y su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, se reunieron para acordar una estrategia basada en ignorar "lo que se considera un ataque personal, considerado inmotivado y carente de contexto".

La ruptura entre ambos comenzó después de que fueron fotografiados en la cumbre del G7 charlando en un sillón, con lo que parecía escenificarse para el mundo que se había relanzado la amistad.

Trump, en una llamada con un periodista italiano del canal La 7, aseguró después que Meloni "pidió una y otra vez hacerse una foto" y que él accedió a ello "por pena".

La primera ministra italiana negó estas afirmaciones, que calificó de "inventadas", y manifestó que la habían dejado "atónita", al tiempo que aseguró que ni ella ni Italia "suplicarán nunca".

Después Trump volvió a atacarla: "Su popularidad en Italia está por los suelos, posiblemente porque le dio la espalda a Estados Unidos —un país que realmente ama y protege a Italia— al negarse a impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear (¡Aunque la OTAN hizo lo mismo, dicho sea de paso!)".

Y Meloni se vió obligada a responder: "Mi popularidad no es asunto tuyo, sugiero que te centres en la tuya". "Estos ataques constantes e injustificados son absurdos. En cuanto a mi popularidad, ser tu amiga no la ha ayudado en absoluto, ni depende de mi relación contigo. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es precisamente lo que siempre he hecho", escribió Meloni en un post en inglés en Instagram.

Posteriormente, Italia ha intentado continuar con naturalidad las relaciones con la administración estadounidense y varios ministros participaron en la recepción por el Día de la Independencia en la embajada de Estados Unidos en Roma.

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