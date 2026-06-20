Trump responde a Meloni y dispara la tensión diplomática EEUU-Italia: "No la quiero como admiradora porque ella no estuvo en Ormuz"

El contexto La primera ministra italiana acusó al estadounidense de "inventarse" que durante la cumbre del G7 le había pedido hacerse una foto con él, una afirmación que la dejó "atónita".

La relación entre Giorgia Meloni y Donald Trump se ha deteriorado notablemente, especialmente tras la reciente cumbre del G7 en Francia. Trump afirmó en una entrevista que Meloni le suplicó una foto juntos, lo cual ella niega categóricamente, calificando las declaraciones del expresidente estadounidense como un "invento". Meloni expresó su sorpresa y lamentó la actitud de Trump hacia sus aliados, contrastándola con su complacencia hacia los enemigos de Occidente. La controversia ha provocado que el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, cancele su visita a Estados Unidos en respuesta a las "ofensivas" palabras de Trump. A pesar de la negativa italiana, Trump insiste en que Meloni le admiraba pero critica su falta de apoyo en el estrecho de Ormuz, señalando una supuesta falta de implicación de Italia y la OTAN en el conflicto.

La relación entre Giorgia Meloni y Donald Trump atraviesa su peor momento. Pese a la hemeroteca de halagos entre ambos, la guerra en Irán ha ido enfriando el trato entre ambos y la cumbre del G7 ha sido la escenificación de una ruptura por la supuesta petición de la primera ministra italiana de una fotografía de los dos juntos que ella niega rotundamente y él reitera que sucedió hasta el punto de decir que es una "admiradora", pero a la que no "quiere" porque no estuvo apoyándole en el estrecho de Ormuz.

Todo comenzó tras la cumbre del G7 que se ha celebrado esta semana en Francia. Allí, Trump mantuvo una entrevista telefónica con un periodista del canal de televisión italiano "La 7" en la que aseguraba que la mandataria italiana le pidió una foto: "En la cumbre del G7, me suplicó que me tomara una foto. Me dio pena. ¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo! ¡No sé qué decir! ¡Me rogó que me tomara una foto con ella! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!".

Unas declaraciones transcritas por el citado medio a las que este viernes salía a desmentir Meloni, asegurando estar "atónita" por el "invento" de Trump. "No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Además, no es la primera vez que ocurre. Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con unos líderes con los que se muestra mucho más complaciente", aseveraba en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Esa supuesta petición que en Roma niegan ha sentado tan mal en el Gobierno italiano que el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, ha cancelado la visita que tenía previsto hacer a Estados Unidos los días 21 y 22 de junio, tras las "graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni", que "ofenden a toda Italia".

Ahora bien, el presidente estadounidense mantiene su versión de los hechos. En una entrevista con 'NBC' publicada este viernes, reitera que Meloni sí le pidió echarse una foto juntos y ha asegurado que ella "era una gran admiradora". "Pero no la quiero como admiradora porque ella no estuvo allí, junto con el grupo de la OTAN, en lo relacionado con el estrecho", ha aseverado lanzando un ataque tanto a Italia como al resto de la OTAN por la falta de implicación del bloque europeo en Ormuz durante la guerra, una de sus grandes exigencias a la Alianza Atlántica.

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