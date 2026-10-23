Ábalos responde a Sánchez y habla de "profunda decepción": "Presume de un Gobierno cuyos cimientos contribuí a construir"

Los detalles "Escuchar al presidente en un tono de entretenimiento banalizar una situación tan dolorosa, asumiendo bulos y linchamientos sobre mi persona, mi familia y mi intimidad, me produce una profunda decepción", ha escrito el entorno del exministro en su perfil de X.

José Luis Ábalos ha respondido a las declaraciones de Pedro Sánchez, quien expresó su "decepción" con el exministro en el programa 'La Revuelta'. Ábalos, desde prisión, criticó que Sánchez trivializara su situación y asumiera "bulos y linchamientos" sobre él y su familia. A través de X, Ábalos manifestó su descontento y subrayó su contribución al Gobierno, mencionando su papel en medidas de vivienda, desahucios y movilidad sostenible. Reiteró su inocencia y su intención de continuar su batalla legal ante el Tribunal Constitucional. Además, recordó su labor en la moción de censura y acuerdos con ERC, defendiendo su lealtad al Ejecutivo.

José Luis Ábalos ha respondido a Pedro Sánchez después de que el presidente del Gobierno reconociera su "decepción" con el exministro durante su intervención en el programa 'La Revuelta'. A través de un mensaje publicado en su perfil de X, difundido desde su entorno mientras permanece en prisión, Ábalos ha reprochado a Sánchez que banalice su situación y ha reivindicado su papel en la construcción del Ejecutivo.

"Escuchar al presidente en un tono de entretenimiento banalizar una situación tan dolorosa, asumiendo bulos y linchamientos sobre mi persona, mi familia y mi intimidad, me produce una profunda decepción", ha escrito el exministro, que añade que, si se habla de decepciones, "la lista es larga y compartida".

Sánchez había reconocido el día anterior que los casos de corrupción que ha afrontado en su partido, entre ellos el de Ábalos, habían supuesto una decepción personal: "Crees conocer a la gente y de repente se desvela una cara algunas veces en determinados colaboradores que te quedas helado. Y es el caso, es el caso de Ábalos".

"Mi batalla legal no ha terminado"

Por su parte, Ábalos, ha reiterado su inocencia y ha asegurado que continuará defendiendo su honor por la vía judicial : "Mi batalla legal no ha terminado y recurriré ante el Tribunal Constitucional". "Es llamativo cómo se defiende con vehemencia la presunción de inocencia de otros y otras, mientras que conmigo se vulneró sistemáticamente desde el primer día incluso sin estar imputado, ignorando las anomalías de una instrucción judicial y mediática de la que no he podido defenderme en una segunda instancia ordinaria. Decepciona que el presidente no diga nada de eso", ha agregado.

Más allá de sus reproches personales, el exdirigente ha aprovechado el mensaje para recordar su contribución a la gestión del Ejecutivo. "El presidente presume constantemente de una gestión de gobierno cuyos cimientos también contribuí a construir", ha afirmado. Así, ha enumerado algunas de las actuaciones que impulsó durante su etapa al frente de Transportes, entre ellas las medidas en materia de vivienda y desahucios, la regulación del sector del taxi, la liberación de peajes y el desarrollo de la alta velocidad y la movilidad sostenible.

"Que la memoria y la selectividad política no borren los hechos: no hay éxito de este Gobierno que no lleve también una parte de mi entrega", ha defendido Ábalos. El exministro ha concluido su mensaje con un último recado dirigido a quienes, a su juicio, ahora se distancian de él: "Quienes hoy se suben al carro del linchamiento cómodo deberían recordar que la lealtad que hoy desprecian fue la misma que les permitió llegar hasta aquí".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.