Iñaki López desmonta el argumento de Feijóo sobre el feminismo: "Vivir rodeado de mujeres no te da el carné de feminista"

"¿Cómo va a ser alguien machista si en su casa había mujeres y hasta más que hombres? Lo que casi le convierte a uno en Simone de Beauvoir o La Pasionaria de Ourense. Porque como todos sabemos, tener un amigo gay te convierte en un tipo tolerante", ha ironizado el presentador.

Iñaki López ha reaccionado en Más Vale Tarde a las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre el Ministerio de Igualdad y su propia identificación con el feminismo. El presentador ha cuestionado el argumento del líder del PP, que defendió su condición de feminista alegando que se había criado en una casa con más mujeres que hombres.

Durante una entrevista en 'Hoy por hoy', Feijóo consideró excesivo mantener un ministerio dedicado exclusivamente a la Igualdad. El dirigente 'popular' defendió que las competencias de este departamento podrían integrarse en otras áreas del Gobierno, al entender que un ministerio centrado en las mujeres supone un gasto injustificable. Entre las funciones de este departamento figuran la prevención y erradicación de la violencia de género, la protección de las víctimas, la lucha contra la violencia vicaria y la discriminación, así como el impulso de políticas de igualdad y la defensa de los derechos LGTBI.

Así, también cuestionó la carga de trabajo de la ministra de Igualdad y sostuvo que sus responsabilidades apenas le ocupan siete horas al día. Frente a las críticas que puede suscitar su planteamiento, el líder del PP defendió su compromiso feminista con una afirmación: "Cómo no voy a ser feminista si me he criado en mi casa con muchas más mujeres que hombres".

Precisamente, esa justificación ha centrado la respuesta de Iñaki López en Más Vale Tarde. El presentador ha ironizado sobre el argumento del dirigente y ha cuestionado que haber convivido con mujeres sea una prueba suficiente para acreditar un compromiso real con la igualdad: "Vivir rodeado de mujeres no te da el carné de feminista, como tampoco te lo da ser de izquierdas", ha señalado el presentador.

"Pero, hombre, ¿cómo va a ser alguien machista si en su casa había mujeres y hasta más que hombres? Lo que casi le convierte a uno en Simone de Beauvoir o La Pasionaria de Ourense. Porque como todos sabemos, tener un amigo gay te convierte en un tipo tolerante. Y si además tienes un amigo negro, acabas considerándolo incluso persona", ha ironizado.

Así, López ha recordado que "en Moncloa vivieron su particular 'Me Too' tras el caso Salazar y mención especial a Ábalos, que a pesar de la extensión de su agenda, se refería a las mujeres en el tono más cutre y machista posible. Eso sí, en 2020 se declaraba feminista pata negra". "Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político", aseguró el exministro de Transportes.

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