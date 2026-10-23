Al menos un muerto y varios heridos en un tiroteo en Trappes, en la periferia de París

Foto de archivo de un coche de la Gendarmería francesa

Los detalles El autor de los ataques disparó varias ráfagas de tiros contra personas que estaban en la calle.

Una persona ha muerto y varias han resultado heridas en una serie de tiroteos que se produjeron en la mañana de este viernes en la ciudad de Trappes, a una treintena de kilómetros al suroeste de París, y en sus alrededores, cuyo autor fue detenido, indicaron los medios locales citando fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron hacia las 10:30 horas (8:30 GMT), cuando el autor de los ataques disparó varias ráfagas de tiros contra personas que estaban en la calle, indicó el canal BFMTV.

Laurent Mazaury, diputado del departamento de Yvelines en el que sucedieron los hechos, explicó en BFMTV que el prefecto (delegado del Gobierno) le había confirmado que una persona había muerto y que varias estaban heridas, en algunos casos con varios impactos de bala.

Noticia en ampliación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido