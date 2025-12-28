García-Page defiende que el PSOE debe ser de "su gente" y no de sus líderes ante la "clarísima" crisis de credibilidad que atraviesa el partido

¿Qué ha dicho? El presidente de Castilla-La Mancha considera que hay una mayoría socialista preocupada por cómo va a quedar el partido tras "esta etapa", por los "incumplimientos de palabra" y los "cambios de guion".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido que el PSOE debe ser de la gente que deposita su confianza en el partido, por encima de sus dirigentes, y ha advertido de que la formación atraviesa una "clarísima" crisis de credibilidad.

En este sentido, García-Page ha subrayado en una entrevista en 'La Razón' que el rumbo de un partido "con vocación mayoritaria" lo tienen que marcar los votantes y la sociedad, "por encima de los militantes y de los cuadros".

Así, el dirigente socialista ha expresado que existe una mayoría socialista que está preocupada por cómo va a quedar el partido tras "esta etapa" marcada por una "crisis de credibilidad". "En el PSOE hay muchísima gente, y la encuentro muy preocupada. Tanto a militantes como a votantes y a exvotantes les veo con una sensación de vértigo", ha reconocido, a lo que ha añadido que "se están preocupando por si el PSOE tendrá o no que soportar una cuarentena".

El político socialista ha atribuido esta "crisis" a la corrupción, pero también a otras actitudes que, a su juicio, erosionan la confianza ciudadana, como son los "incumplimientos de palabra", los "cambios de guion" y hacer "lo contrario de lo que se ha prometido en una campaña electoral".

"Hacer lo contrario de lo que se ha prometido en una campaña electoral también mina la credibilidad. A la postre, la credibilidad es la base de la confianza de la ciudadanía y se pierde cuando uno dice una cosa y hace la contraria. Todo el mundo se proclama a sí mismo honesto, pero, cuando se demuestra que no se es, se produce una quiebra de la credibilidad inmensa", ha expresado, tras lo que ha señalado como culpables a "los mandamases, el núcleo duro de esta etapa política".

"Lamentablemente, pueden ser unos pocos los que lo hagan, pero termina manchando al resto en la medida en que son muy representativos", ha destacado el presidente de Castilla-La Mancha.

"El castigo en Extremadura tiene nombres y apellidos"

En lo referente al batacazo en las elecciones autonómicas de Extremadura, el presidente castellanomanchego se ha mostrado tajante, al afirmar que "el castigo" en la comunidad "tiene nombres y apellidos".

"Ha sido un resultado muy duro, pero el PSOE en Extremadura sabe que hay mucha historia detrás, y mucho pasado, como para desconfiar de la recuperación a futuro. Aquí, como dije en 2023, la mayor parte del castigo tiene que ver con la política nacional, y aunque pueda haber ingredientes de carácter más autonómico, esta vez la simbiosis entre lo autonómico y lo nacional es absoluta, con nombres y apellidos", ha asegurado.

Se pronuncia sobre los casos de acoso sexual

Preguntado por los presuntos casos de acoso sexual por parte de altos cargos, Emiliano García-Page ha defendido que "la mayor parte de la gente" que él ve "en el PSOE no tiene esas tentaciones, ni de acoco ni de nada". "Me duele que alguien pueda pensar que los hombres del PSOE se dejan llevar por ese tipo de prácticas", ha manifestado.

De esta forma, el presidente autonómico ha apuntado que "el problema de fondo es un problema de moralidad", algo que, ha dicho, "no se puede asumir por partes". "Yo desconfiaría mucho de aquel que predica mucha moralidad con el bolsillo y, sin embargo, no la tiene con la bragueta, porque, normalmente, la experiencia te demuestra que quien es amoral, quien lo es para pactar, quien lo es para las amistades, puede terminar siéndolo también para la bragueta, o para el bolsillo", ha opinado.

