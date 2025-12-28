Ahora

Nueva portavoz del Gobierno

Elma Saiz: "El Gobierno está siendo garante de los derechos que los pactos de la vergüenza de PP y Vox van a dañar"

¿Qué ha dicho?La nueva portavoz del Gobierno defiende que a "los ciudadanos que ya están viendo en sus propios gobiernos autonómicos pactos del PP y Vox todavía no les llega esa afección de lo que suponen las políticas de involución y de retrocesos en derechos" porque el Gobierno sirve como garante de esos derechos.

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Mientras que al PSOE no dejan de lloverle las críticas, incluso desde dirigentes del propio partido como Emiliano García-Page, la nueva portavoz del Ejecutivo desde el pasado 22 de diciembre, Elma Saiz, sale en defensa del Gobierno para asegurar que su formación garantiza los derechos ante lo que ella llama "pactos de la vergüenza".

Según afirma la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a "los ciudadanos que ya están viendo en sus propios gobiernos autonómicos pactos del PP y Vox, todavía no les llega ese miedo o esa afección de lo que suponen las políticas de involución y de retrocesos en derechos" porque el Gobierno sirve como muro de contención.

"Lo que está haciendo este Gobierno es contraponer modelos y estar siendo garante de esos derechos que esos pactos de la vergüenza de PP y Vox van a dañar", defiende Saiz.

Elma Saiz, miembro del Gobierno desde 2023, asumió la portavocía del Ejecutivo el pasado 22 de diciembre tras la salida de Pilar Alegría.

