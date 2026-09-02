Miles de personas de toda España salen a la calle en apoyo a Ceuta con gritos de "Ceuta no se vende, se defiende", críticas al Gobierno e insultos a Sánchez

Los detalles Los ceutíes denuncian el "abandono" de las administraciones desde hace más de un mes y piden solucionar la crisis humanitaria que se vive en la ciudad autónoma.

Miles de personas en toda España han salido a las calles para apoyar a Ceuta, exigiendo soluciones ante la crisis migratoria desde Marruecos. En su Día Oficial, Ceuta ha sido el foco de atención, con el presidente Juan Jesús Vivas abogando por la unidad de los ceutíes. Más de 20.000 personas han participado en las manifestaciones, coreando lemas como "Ceuta y Melilla son españolas". En Madrid, tres manifestaciones han reunido a miles de personas, aunque algunas han sido interrumpidas por grupos de ultraderecha. En otras ciudades como Barcelona y Andalucía también se han realizado protestas. Líderes políticos han criticado al Gobierno, acusándolo de abandono.

Miles de personas por toda España han salido a las calles para mostrar su apoyo a Ceuta. Al grito de "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", han exigido soluciones para la ciudad autónoma, que lleva más de un mes inmersa en una crisis por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos. El ambiente ha sido tenso en algunos de estos actos, donde también se han proferido insultos a Pedro Sánchez y reproches a los medios de comunicación.

En su Día Oficial, Ceuta ha sido el centro de atención del resto de España. Pese al cansancio de las últimas semanas y el sentimiento de abandono por parte de las instituciones, miles de personas han marchado por la ciudad autónoma y Juan Jesús Vivas, ha sostenido que "Ceuta se defiende con todos los ceutíes unidos. Vivan donde vivan, piensen como piensen, y recen como recen".

Ovacionado por todos los presentes, el presidente ceutí ha asegurado que este "solo es el inicio de recuperar la ciudad que siempre han conocido".

Más de 20.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han participado. Han vivido el acto con una gran emoción, especialmente cuando ha sonado el himno de la ciudad. Algunos de los lemas más coreados han sido también "Ceuta y Melilla son españolas" o "aquí estamos las cuatro culturas".

Al mismo tiempo, se ha hecho evidente el hastío de la población. "Estoy indignado, nos han abandonado", ha declarado a laSexta uno de los manifestantes. "Quiero seguridad y normalidad en mis calles y en mi casa", ha pedido una mujer. Otro hombre, ha asegurado que "somos nosotros los que nos tenemos que defender" porque "no nos defiende nadie".

Tensión en algunos puntos

En Madrid se han celebrado tres manifestaciones. La principal ha sido en la Plaza de Cibeles y, según la Delegación del Gobierno, ha reunido a 50.000 personas. El Ayuntamiento, que ha convocado el acto, ha cifrado el número de asistentes en 150.000.

Otra de las marchas ha sido contra el racismo y la tercera había sido organizada por ceutíes residentes en la capital. Esta última se ha desarrollado frente al Congreso de los Diputados pero, lo que pretendía ser una concentración pacífica, ha acabado reventada por grupos de ultraderecha.

Ultras de Núcleo Nacional y Desokupa han proferido gritos, insultos, amenazas y agresiones contra la prensa, que finalmente ha tenido que ser apartada por las fuerzas de seguridad. El alboroto ha impedido además que los ceutíes pudiesen leer su manifiesto.

Otro de los puntos más concurridos ha sido Barcelona, donde apenas unos metros han separado la manifestación oficial, convocada por el PP y Vox, de la antifascista. En la ciudad condal, donde han participado más de 2.000 personas, se ha sentido un ambiente caldeado, pero no se han produdido incidentes.

Miles de personas también se han movilizado en Canarias, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Galicia o Castilla-La Mancha. Andalucía ha sido una de las comunidades con más participación, con más de 160.000 participantes, según la Delegación del Gobierno.

La oposición carga contra Moncloa

La ciudadanía ha sido la protagonista de la jornada, pero en todos estos actos también han hecho aparición los políticos, que también han marcado la jornada. En Ceuta, Juan Jesús Vivas ha estado acompañado del diputado socialista Melchor León, muy crítico con el Gobierno. Como él, muchos dirigentes socialistas se han sumado a las concentraciones, a pesar de las reticencias de Ferraz.

En la capital, los líderes del PP han hecho acto de presencia y han cargado contra el Ejecutivo. "Una ciudad española ha sido invadida, ocupada, y, lamentablemente, lo ha sido con el conocimiento del Gobierno de España", ha reprochado Alberto Núñez Feijóo.

La diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado que "Pedro Sánchez pretende vender la nación y el Estado", apuntando que "la nación está en la calle y el Estado se defiende". La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha instado al Ejecutivo a "dimitir urgentemente" y le ha acusado de haber "abandonado a España entera ante los ojos del mundo".

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha espetado desde Cibeles que "estamos en manos de un Gobierno lacayo que actúa al servicio de un Gobierno extranjero y eso es un peligro".

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