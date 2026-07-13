Fresnos, olivos y naranjos: los árboles que más nos ayudan a refrescarnos en verano con su sombra

Los detallesUn grupo de profesores de la Universidad de Granada desarrolló un dispositivo que, colgado bajo la sombra de un árbol, "mide cada media hora" la temperatura. Lo hicieron durante "dos años".

Durante el verano de 2026, con temperaturas extremadamente altas, buscar sombra es esencial. Investigadores de la Universidad de Granada han demostrado que no todas las sombras de los árboles son iguales en cuanto a su capacidad para refrescar. Un estudio reveló que hay hasta tres grados y medio de diferencia entre la sombra de una palmera y la de un fresno. Los fresnos, olivos y naranjos encabezan la lista de árboles que proporcionan la mejor sombra. Este hallazgo se logró gracias a un dispositivo que mide la temperatura, colocado en el parque Federico García Lorca, donde se analizaron diversas especies arbóreas durante dos años.

Con las temperaturas disparadas este verano de 2026, buscar una sombra es algo vital. Aunque no todas las sombras ayudan igual, pues hay bastantes grados de diferencia entre ponerse bajo un tipo de árbol u otro. En la Universidad de Granada han conseguido demostrar que hay árboles que dan una sombra que refresca más que otros.

Desde siempre, hemos recurrido a los árboles, a sus copas, en busca de refugio ante el sol. Pero, hasta ahora, no sabíamos que entre colocarse bajo una palmera, que apenas da sombra, y hacerlo bajo la sombra de un fresno, podremos tener hasta tres grados y medio de diferencia.

En el 'top cinco' de los árboles más eficientes, que más y mejor sombra dan, están los fresnos, los olivos y los naranjos. Una información muy útil que hemos descubierto gracias a un estudio español. Porque un grupo de profesores ha desarrollado un dispositivo que es capaz de medir la temperatura.

Así lo ha explicado a laSexta Nuria Pistón, profesora de la Universidad de Granada: "Es como una pila de botón que tiene un sensor de temperatura dentro". Han colocado unos 200 que "estuvieron midiendo cada media hora durante dos años".

Con esos datos, este grupo de profesores de la Universidad de Granada ha llegado a una conclusión en su laboratorio de ensayo, que no es otro que el parque Federico García Lorca y en el que hay decenas de especies arbóreas. Entre ellas, tres de las mejores para estar frescos en verano: el fresno, el olivo y el naranjo.

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