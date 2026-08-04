Mayte Alcaraz, sobre la 'ruta del narcotráfico' de Laureano Oubiña: "No sé si es la persona más adecuada para vender las excelencias de Galicia"

"Hubiéramos necesitado ciertos arrepentimientos", señala Mayte Alcaraz sobre la polémica 'ruta del narcotráfico' impulsada por Laureano Oubiña. La colaboradora recuerda que su pasado "provocó mucho dolor" y "tantos muertos".

Laureano Oubiña, el que fuera uno de los narcotraficantes más conocidos de Galicia, se ha reinventado como guía turístico con la creación de una controvertida'ruta del narcotráfico' por las Rías Baixas.

Una experiencia en la que Oubiña pretende contar "en primera persona" cómo era la vida de un narco y recorrer los lugares vinculados al contrabando y al tráfico de hachís desde los años 70 hasta el año 2000. La actividad, con un precio de 190 euros, incluye una degustación de productos gastronómicos gallegos y hasta el sorteo de una cena privada con el propio Oubiña. El primer barco, con capacidad para 250 personas, está previsto que salga el próximo 29 de agosto.

En declaraciones a 'Más Vale Tarde', Oubiña ha defendido esta iniciativa asegurando que quiere "ganarse la vida de forma honrada", ya que, con "los 500 euros de pensión que recibe no le da para vivir como él quiere".

Una explicación que no convence a todos en el plató."Toda persona que ha cumplido con la justicia tiene derecho a reinventarse y comenzar otra vida, pero no sé si es la persona más adecuada para vender las excelencias de Galicia", ha señalado Mayte Alcaraz.

La colaboradora considera que la historia de Oubiña está marcada por el daño causado por el narcotráfico. "Provocó mucho dolor" y "tantos muertos", ha afirmado, añadiendo que se trata de "una persona que nunca ha pedido perdón". "Hubiéramos necesitado ciertos arrepentimientos", ha concluido Mayte Alcaraz.

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