Mayte Alcaraz señala que le consta que Leire Díez y Cristina Narbona "tenían más relación de la que parece"

La periodista expone que está deseando escuchar a la presidenta del PSOE ya que cree "que tenía una relación mucho más intensa con Díez de lo que ha contado".

Cristina Narbona guarda silencio a la espera de comparecer como testigo ante el juez que investiga las cloacas del PSOE. Aparentemente, su relación con Leire Díez era más estrecha de lo que se pensaba y deberá aclarar hasta qué punto conocía lo que Díez estaba haciendo.

En mayo de 2025, cuando se comenzó a hablar sobre Leire Díez y sus operaciones, Narbona dijo que sí que la conocía, pero que estaba sorprendida con lo que estaba sucediendo. Esto pareció no gustar a Díez, que decidió amenazar a la presidenta del partido a través de mensajes con 'tirar de la manta' diciéndole que ella también podía hablar.

Narbona no respondió a ese mensaje, pero sí que hay otros mensajes, enviados durante los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, en los que Leire afirma que se debe reconducir la situación. Narbona, por su parte, responde a Díez que ya se lo había contado a Santos Cerdán.

Afra Blanco indica, con respecto a los mensajes que se han publicado, "lo de reducir el impacto que ha podido suponer cinco días para reflexionar podían tener una cierta lógica y aceptación". "El problema es qué vas a hacer para reducir ese impacto", añade, "hacer cositas que no son aceptables y que, a todas luces, son delitos, no es aceptable".

La sindicalista, además, pide que Leire tire de la manta. "Que se sepa todo, me estoy asando", añade irónica. Mayte Alcaraz, por su parte, indica que está "desando escuchar a Cristina Narbona". "Me da la impresión de que tenía una relación mucho más intensa de lo que ha contado", añade.

La periodista expone que a ella le consta que tenían "más relación de la que parece". "Lo sorprendente es que todo el que rodeaba al presidente del Gobierno, incluida la presidenta del partido, tenía una relación con esta señora", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido