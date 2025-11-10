Ángela Vera, sobre el acuerdo para sustitutir a Mazón en Valencia: "La clave está en todo lo que el PP va a permitirse tragar con Vox"

La periodista de laSexta analiza, en este vídeo, de qué dependerá que las negociaciones entre el PP y Vox para sustituir a Mazón salgan bien para ambos en la Comunidad Valenciana.

Días clave en Valencia para sustituir a Carlos Mazón, que aún sigue siendo president de la Generalitat. PP y Vox siguen con sus negociaciones a la espera de que, al fin, el PP ponga un candidato encima de la mesa que pueda convencer a los de Santiago Abascal.

Alberto Núñez Feijóo aseguró en el Congreso del PP de Andalucía que "todo saldrá bien", sin embargo, "la clave" para que todo salga bien, como dice Feijóo, es "todo lo que va a permitirse el PP tragar con Vox y cómo puede afectar todo esto a todo el ciclo electoral que viene", analiza la periodista de laSexta, Ángela Vera.

Por ejemplo, señala que estas negociaciones "van a pillar a María Guardiola en una precampaña electoral intensa". Las elecciones extremeñas se celebrarán este próximo 21 de diciembre.

Por otro lado, está también lo que va a pedir Vox: "Quiere una declaración expresa del candidato, que será Pérez Llorca", asegura Vera, confesando que no entiende por qué el PP no lo dice ya: "No hay muchas más opciones". En el vídeo podemos ver completa su intervención.

