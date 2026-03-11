El senador Chris Murphy desmonta las excusas de Trump para atacar Irán: sus objetivos no son ni las armas nucleares ni un cambio de régimen

El senador demócrata Chris Murphy, durante el acto paralelo al discurso del Estado de la Unión de Trump en las afueras del Capitolio

El contexto El senador demócrata de Connecticut estuvo presente en una reunión de dos horas a puerta cerrada de la que ha compartido detalles. "Merecen saber lo incoherentes e incompletos son estos planes de guerra", ha escrito en sus redes sociales.

El senador demócrata Chris Murphy ha revelado detalles de una reunión con la Administración Trump sobre los ataques de Estados Unidos contra Irán, destacando que no buscan destruir el programa nuclear iraní ni un cambio de régimen. Aunque Trump justificó los ataques para acabar con las capacidades nucleares de Irán, Murphy señala que los bombardeos no pueden eliminar su material nuclear. Según él, el objetivo real es destruir misiles, barcos y fábricas de drones. Murphy critica la falta de un plan para el Estrecho de Ormuz y califica la operación como un "desastre de proporciones épicas". Además, sugiere que Israel pudo haber presionado a Estados Unidos para actuar.

Los objetivos de los ataques de Estados Unidos contra Irán no tienen como objetivo ni el programa nuclear iraní ni buscan un cambio de régimen. El senador demócrata Chris Murphy ha desvelado parte del contenido de un encuentro de dos horas —a puerta cerrada— con la Administración Trump en el que los senadores han recibido detalles acerca de esta operación. Aunque no puede difundir información clasificada, Murphy ha escrito en su cuenta de X varios puntos clave de una guerra que, en una entrevista en 'MS Now', ha definido como "un desastre de proporciones épicas".

"Quizás el titular sea que los objetivos de la guerra no implican destruir el programa de armas nucleares de Irán", traslada Murphy, algo que califica como "sorprendente". Recordemos que Donald Trump ha justificado que estos ataques buscan justamente eso, acabar con las capacidades de Irán de hacerse con un arma nuclear. Como explica Murphy, los ataques aéreos que están llevando a cabos los estadounidenses y los israelíes de manera conjunta "no pueden eliminar su material nuclear".

El objetivo, según Murphy, tampoco es un "cambio de régimen" en Irán, por lo que cabe preguntarse cuál es el objetivo real que tiene la Administración Trump con esta guerra. Según Murphy, "parece que, principalmente, es destruir muchos misiles, barcos y fábricas de drones". Cuando los senadores preguntaron qué pasaría si dejaban de bombardear y los iraníes eran capaces de reiniciar su producción de material militar, la respuesta que obtuvieron es que podría haber "más bombardeos", algo que implica, según Murphy, "una guerra sin fin".

Sobre el Estrecho de Ormuz, la Administración Trump "no tiene ningún plan" y no saben "cómo volver a abrirlo de forma segura", algo que Murphy considera "imperdonable" al tratarse de una repercusión a este conflicto que era "100% previsible".

En esa entrevista en 'MS Now', Murphy denunciaba lo "incoherente" que resulta esta operación militar. "No vamos a poder lograr ninguno de nuestros objetivos declarados... Esto es un desastre de proporciones épicas, una debacle de 10 días", denuncia el senador demócrata. Al ser preguntado por el motivo real de esta guerra con Irán, Murphy cree que Israel "obligó a EEUU a hacerlo".

