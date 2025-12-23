Vladímir Putin admite que está enamorado: su nueva novia sería una activista ultraderechista 34 años más joven que él

Los detalles La mujer con la que Putin se ha vuelto a enamorar sería, según medios rusos, Ekaterina Mizulina, de 39 años, una de las líderes de los movimientos contra los derechos LGTBI en Rusia.

La vida amorosa de Vladímir Putin ha sido un tema reservado, pero recientemente admitió haberse enamorado nuevamente. Según medios rusos, su nueva pareja sería Ekaterina Mizulina, experta en ciberseguridad y activista de ultraderecha. A lo largo de su vida, Putin ha tenido relaciones con cuatro mujeres. Su primer matrimonio fue con Lyudmila Putina, con quien tuvo dos hijas. Tras divorciarse, estuvo vinculado con Svetlana Krivonogikn, Alina Kabaeva y Alisa Jarcheva, con quienes se estima tuvo siete hijos más. En total, Putin tendría nueve hijos y Ekaterina Mizulina sería su quinta relación conocida.

La faceta política de Vladímir Putin es ampliamente conocida tanto dentro como fuera de Rusia, pero su vida amorosa ha sido hasta ahora un tema tabú dentro de sus fronteras. Pese a los numerosos rumores que han surgido en los últimos años respecto a sus relaciones, todos ellos procedentes de los medios de comunicación críticos con el Kremlin que se encuentran en el exilio, el presidente ruso ha admitido ahora en una rueda de prensa con un escueto "sí" que ha vuelto a enamorarse.

La mujer con la que Putin se ha vuelto a enamorar sería, según medios rusos, Ekaterina Mizulina. A sus 39 años (34 menos que Putin), es una de las expertas en ciberseguridad más reputadas de Rusia y una reconocida activista de ultraderecha, famosa por su homofobia y su posición radical contra los derechos del colectivo LGTBI.

El historial amoroso de Putin

Por la vida sentimental del mandatario ruso han pasado, al menos, cuatro mujeres. La primera fue Lyudmila Putina, una asistente de vuelo con la que se casó tras ponerla a prueba reclamándole a varios de sus amigos de máxima confianza que le pidiesen salir. Cuando Lyudmila les rechazó, Putin tuvo claro que podía confiar en ella.

Tras 30 años de matrimonio y pese a que el propio Putin desmintió los rumores de que la pareja no estaba en su mejor momento, acabaron confirmando su ruptura, según ella, porque "no tenían tiempo para verse. Con Lyudmila, Putin tuvo dos hijas que no llevan su apellido y viven apartadas del foco mediático.

Tras divorciarse Putin mantuvo una relación con Svetlana Krivonogikn, una limpiadora con la que tuvo una hija en 2003, un hecho que era desconocido para los medios de comunicación rusos hasta hace solo unos meses. De hecho, Putin nunca reconoció su paternidad, pero sí hizo a su madre accionista de un banco y dueña de un resort.

La tercera mujer vinculada a Putin fue Alina Kabaeva, una gimnasta olímpica que logró el oro en Atenas. Su relación duró más de 18 años, y los medios internacionales aseguran que juntos tuvieron dos hijos. Sin embargo, Putin nunca ha reconocido esta relación.

Alisa Jarcheva fue la cuarta y, por ahora, penúltima en conquistar el corazón de Vladímir Putin. Comenzó su carrera como periodista, pero saltó a la fama en 2010 como modelo al aparecer semidesnuda en un calendario dedicado al propio Putin. Con ella, el autócrata ruso habría tenido cuatro hijos que, según medios opositores, viven en Suiza.

En total, Putin tendría nueve hijos fruto de cuatro relaciones. De confirmarse, Ekaterina Mizulina sería la quinta mujer en el historial amoroso del todopoderoso Vladímir Putin.

