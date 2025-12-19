Putin condiciona no atacar Europa en que se "respeten" sus intereses y tacha de "robo" la congelación de activos rusos

Los detalles El presidente ruso ha dado este viernes su tradicional rueda de prensa de final de año, una intervención que ha durado casi cinco horas en la que ha negado que haya rechazado el plan de paz de Trump, ha valorado positivamente la insistencia de Kyiv al diálogo, pero ha insistido en que "la pelota" está en el tejado de Ucrania.

Putin ha dado este viernes su tradicional rueda de prensa de final de año. Una intervención que ha durado casi cinco horas, el presidente ruso ha negado que haya rechazado el plan de paz de Trump, ha valorado positivamente la insistencia de Kyiv al diálogo, pero ha insistido en que la pelota está en el tejado ucraniano. También ha aprovechado para explicar por qué llamo a los europeos "cerditos".

"Me refería a un grupo indefinido de personas en el sentido jurídico. Normalmente no me permito ese tipo de declaraciones sobre individuos específicos", ha matizado. El jefe del Kremlin, en cambio, ha afirmado que la congelación de activos rusos por parte de la Unión Europea (UE) es peor que un robo.

El presidente ruso ha advertido que los países europeos "independientemente de lo que roben o cómo lo hagan, en algún momento tendrán que devolverlo". De esta forma, en directo por la televisión a las preguntas de la prensa y la ciudadanía rusa, ha señalado, que Moscú piensa recuperar por al vía judicial sus activos congelados debido a la guerra en Ucrania.

"Robo no es la palabra exacta (...) Lo que intentan hacer con nosotros es abiertamente un atraco ¿Pero por qué no se puede llevar a cabo este atraco? Porque las consecuencias para los ladrones pueden ser graves", ha dicho. Putin ha considerado "que esto no sólo es un revés para la imagen" de la UE, sino una "pérdida de confianza en la Eurozona", ya que son "muchos los países, no solo Rusia", que guardan en ese territorio sus "reservas de oro".

"Principalmente, por supuesto, son los países productores de petróleo. Y ellos ven lo que está ocurriendo, ya lo están observando, y empiezan a tener sospechas, dudas e inquietudes", ha apuntado. Además, ha resaltado que emitir créditos "avalados por nuestros activos", como acordó anoche Bruselas, tendrá consecuencias para "el presupuesto de cada país", ya que incrementará "la deuda presupuestaria".

El de este viernes ha sido el Putin más humano que se recuerda, ya que, además de mostrarse más conciliador en Ucrania, se ha emocionado al hablar de los soldados rusos y ha admitido estar enamorado.

Putin pone condiciones para que no haya más guerras con Occidente

El presidente ruso ha puesta también condiciones para que no haya más guerra en Occidente y, por primera vez, se ha mostrado dispuesto a garantizar la seguridad de los votantes en caso de que Ucrania convoque elecciones presidenciales. "¿Habrá una nueva operación militar especial? No habrá ninguna operación si ustedes nos respetan. Si respetan nuestros intereses como nosotros siempre intentamos respetar los suyos", ha dicho.

"Si ustedes no nos engañan, como hicieron con la ampliación de la OTAN hacia el Este", ha añadido, y ha destacado que Moscú sólo exige "el cumplimiento de las promesas y obligaciones asumidas por los socios occidentales", ha afirmado. Putin ha recordado entonces que la Alianza Atlántica incluso planteó en su momento a la URSS y a Rusia sumarse al bloque, y ha insistido en que la única forma de prevenir nuevos conflictos es "un nuevo sistema de seguridad en Europa".

"Estamos dispuestos a trabajar con ustedes. Con el Reino Unido, con toda Europa y con Estados Unidos, pero en pie de igualdad", ha señalado, en respuesta a la BBC, y ha agregado que Rusia y Europa "se complementan", por lo que están condenados a entenderse.

"Nosotros estamos dispuestos a cesar inmediatamente las acciones militares en caso de que se garantice la seguridad de Rusia a medio y largo plazo", ha resaltado. Y ha insistido en llamar "tontería" y "disparate" las acusaciones de que Rusia se planea atacar a un país europeo cuando concluya la guerra en Ucrania.

La pelota en el tejado de Ucrania

También ha negado que el Kremlin haya rechazado el plan de paz para Ucrania presentado por su colega estadounidense, Donald Trump, y ha subrayado que ahora "la pelota" están en el tejado de Kiev y sus aliados. "Eso es absolutamente incorrecto y no tiene ningún fundamento (...) La pelota se encuentra totalmente del lado de nuestros adversarios occidentales, principalmente, del jefe del régimen de Kyiv y de sus patrocinadores europeos", ha aseverado.

Putin ha recordado que en la cumbre de agosto pasado en Alaska "prácticamente aceptamos las propuestas del presidente Trump" después de que los emisarios de la Casa Blanca le pidieran al Kremlin hacer "ciertas concesiones". "Trump realiza importantes esfuerzos para poner fin al conflicto. Como dije en el pasado, él lo hace, bajo mi punto de vista, de manera absolutamente sincera", ha añadido. Al respecto, ha expresado que en la nueva estrategia de seguridad nacional de EEUU, Rusia ya no es "el enemigo", por lo que ha llamado a la OTAN a dejar de prepararse para una futura guerra.

Además, se ha mostrado dispuesto a garantizar la seguridad en caso de convocatoria de elecciones en Ucrania, pero ha descartado un posible cese total de las hostilidades. "Estamos dispuestos a pensar en cómo garantizar la seguridad en caso de elecciones en Ucrania. Aunque sea, cesar o abstenerse de realizar ataques en la retaguardia el día de las elecciones", ha apuntado.

Tras esto, ha recordado que Rusia celebró durante los últimos cuatro años elecciones presidenciales, regionales y municipales, y que las autoridades ucranianas, "si quisieran, podrían hacer lo mismo". "Estoy de acuerdo con que el poder en Ucrania debe ser de una vez por todas legítimo y sin celebrar elecciones esto es imposible", ha dicho.

Putin ha dicho que en territorio ruso viven "millones de ciudadanos de Ucrania, según diferentes cálculos, entre cinco y diez millones, que tienen derecho a voto". "Si hay elecciones, entonces tenemos derecho a exigir a los que las organicen (...) que se respete el derecho de los ucranianos que viven ahora en Rusia a votar en territorio de la Federación Rusa", ha apuntado.

