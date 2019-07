El Gobierno de Estados Unidos ya ha comenzado, de la mano del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (por sus siglas en inglés, ICE), las redadas masivas con las que pretende arrestar a "miles" de personas indocumentadas —al menos 2.000, según fuentes oficiales— que actualmente residen de manera ilegal en el país americano.

Esta medida, que ha sido duramente criticada por la sociedad estadounidense y ha motivado diferentes protestas en las calles, forma parte del plan de Donald Trump de acabar con la inmigración ilegal. De acuerdo a los datos publicados por el Migration Policy Institute, de los 44,5 millones de inmigrantes que residían en Estados Unidos en 2017 —cifra que representaba el 13,7% de la población total—, 11,3 millones eran no autorizados.

Las primeras redadas ya están teniendo lugar en los estados de Florida, Nueva York e Illinois, y el gobierno ha planeado más próximamente. El Partido Demócrata ha denunciado que violan diferentes derechos, pero ¿cómo son realmente estas redadas masivas?

¿A quién buscan los agentes del ICE?

Si bien es cierto que el ICE tiene como objetivo general a todos los migrantes indocumentados, estas redadas ponen el foco en las familias procedentes de América Central que han entrado al país en los últimos meses, según ha informado 'The New York Times'.

Se trata de un intento del presidente republicano por frenar la ola de inmigración de personas provenientes de países como Honduras que ha vivido el país desde el pasado otoño. Muchas de estas familias han presentado peticiones de asilo.

Las personas que han sido detenidas en las primeras redadas habían sido ya ordenadas para su deportación como consecuencia de no acudir al juzgado cuando fueron llamadas a hacerlo. No obstante, diversos abogados especializados en inmigración han denunciado que, en muchos casos, estas citaciones no incluían una fecha u hora a la que acudir. Además, según han explicado al periódico neoyorquino, cuando los migrantes acudían ante el juez en múltiples ocasiones se les comunicaba que no era la fecha u hora adecuada.

Cómo se produce el arresto

De acuerdo a lo establecido por la ley, los agentes deben esperar a que la persona salga voluntariamente de su vivienda para poder detenerla. Sin embargo, suelen utilizar artimañas para conseguir que cooperen, según ha explicado Charles Kuck, abogado de inmigración en Atlanta. Además, los agentes acuden a la vivienda de la persona durante días antes con vehículos 'de paisano' y fotografías del futuro detenido para identificarlo.

Uno de los problemas que pueden darse es que el migrante, acogiéndose a sus derechos de guardar silencio y no consentir un registro policial, se niegue a dar información sobre su persona. Entonces, sin necesidad de confirmar su identidad, los agentes pueden proceder a su arresto.

El abogado Daniel M. Kowalski, editor del Bender’s Immigration Bulletin, un diario dirigido a defensores de los derechos de los migrantes, ha denunciado que ya ha habido casos en los que el ICE ha detenido por equivocación a personas que residían de manera legal. Este es el caso de Tracy Nuetzi, que, tras 60 años como ciudadana estadounidense, fue arrestada por inmigración ilegal.

Desde la plataforma de información legal NOLO, recuerdan que también pueden llevar a cabo estas detenciones las policías estatales y locales —a menudo después de arrestos criminales o infracciones de tráfico leves— o la 'Border Patrol' en zonas cercanas a la frontera.

El proceso en las oficinas del ICE

La situación de los detenidos que van a ser procesados es complicada y va con frecuencia acompañada de una larga espera. Para empezar, los agentes pueden tardar hasta cinco horas en completar los papeles iniciales necesarios. Esto si la detención la ha realizado directamente el ICE y no otra fuerza de seguridad, porque si no la persona puede ser retenida durante 48 horas, hasta que se le asigne una oficina del ICE.

Durante este tiempo, el arrestado tiene derecho a una llamada a un pariente o abogado. El coste de las adicionales lo pagará el propio detenido. Se suele conceder una reunión por Skype entre cliente y abogado, pero pueden pasar meses hasta que se celebre el juicio.

Los abogados tienen la opción de presentar una moción para que se reabra el caso por deportación, algo que retrasa inmediatamente la expulsión del migrante indocumentado del país.

¿Se deporta a todos los detenidos?

No. Existen dos posibles escenarios: la puesta en libertad a través de un acuerdo o la deportación. La primera opción está sujeta a la decisión de la oficina del ICE en concreto. Consiste en que la persona detenida llega a un acuerdo monetario en el que paga una especie de fianza de mínimo 1.500 dólares. Esto permite que el migrante pueda esperar a la celebración juicio en libertad.

No todos los detenidos pueden optar a ello, y la elección depende de factores como los "vínculos familiares locales" o la "capacidad financiera" de la persona, según informa el bufete de abogados Apsan Law Offices. Si finalmente se decide que la persona tiene que ser deportada, se comienza el proceso de expulsión física del país. Las condiciones de cómo se lleve a cabo dependerán del lugar donde se encuentren en Estados Unidos y el país al que se envíe a la persona.