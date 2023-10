Todas las miradas de la Cumbre de la Unión Europea celebrada en Granada se dirigían este viernes a Ursula Von der Leyen. Y no solo por sus declaraciones clave a propósito del pacto migratorio. Un pañuelo que portaba orgullosa la presidenta de la Comisión Europea se ha hecho viral en las últimas horas, y todo por una cuestión anecdótica. En el marco de los encuentros con los jefes de Estado este jueves, la dirigente europea se fijó en un pañuelo que portaba la guía en alemán que la acompañó a lo largo de la visita a La Alhambra.

Parece ser que a Von der Leyen le resultó muy bonito el accesorio y, por lo que ha podido saber laSexta, su acompañante se quedó con ganas de regalárselo. Dicho y hecho. Como se puede observar en el vídeo que acompaña estas líneas, la trabajadora, llamada Sumaya Abdelbi, guía oficial de La Alhambra, se quiso acercar a última hora a la presidenta europea para dárselo en mano. Von der Leyen, muy agradecida por el detalle, no dudó en acercarse para abrazar a la guía y posar en una foto para inmortalizar un recuerdo de lo más generoso.

Así lo ha relatado ella a laSexta: "La recibimos en el palacio de Comares. Me presenté, y durante la visita me dijo que le había gustado el pañuelo. Me dijo: 'Qué bonito, ¿puedo tocarlo?'. En aquel momento no pude dárselo por cuestión de protocolo, pero a la salida me acordé de ese detalle. Y le dije: 'Ursula, quiero regalarte el pañuelo'". Abdelbi reconoce que se sorprendió con la reacción de la presidenta de la Comisión Europea: "Ella iba en un carrito de golf, gritó 'stop' y se bajó para hablar conmigo. Me pidió una foto para tenerla de recuerdo y todo salió genial".

A Von der Leyen le debió gustar realmente el complemento, pues unas horas después no dudó en lucirlo durante los actos que han tenido lugar el viernes en el marco de la mencionada Cumbre. Según ha podido saber laSexta, el pañuelo, que se vende en la tienda oficial de La Alhambra, ya se ha agotado. Tiene una historia particular: está inspirado en el famoso 'jarrón de las gacelas', una de las obras maestras de la cerámica medieval. En concreto, se trata de un jarrón de más de dos metros realizado por alfareros nazaríes.