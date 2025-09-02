Trump afirma que EEUU ha llevado a cabo "un ataque letal" contra un barco de drogas procedente de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su comparecencia en la Casa Blanca

El contexto El ataque estadounidense llega en el momento de máxima tensión con Venezuela y con Nicolás Maduro. Estados Unidos ha llevado a cabo un despliegue de buques de guerra en la costa caribeña, muy cerca de las aguas territoriales venezolanas.

Donald Trump ha vuelto después de una semana escondido y lo ha hecho con un anuncio que tiene que ver con Venezuela y con el momento de máxima tensión que vive con Nicolás Maduro. Instantes antes de comparecer en la Casa Blanca, las fuerzas de Estados Unidos han llevado a cabo un ataque contra un barco de drogas procedente de Venezuela.

"Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos", ha detallado Trump, un ataque que Marco Rubio ha definido como "letal" en sus redes sociales.

