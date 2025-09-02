Buques de guerra, un submarino nuclear y más de 4.000 tropas: así es el brutal despliegue militar de EEUU frente a las costas de Venezuela

Los detalles Nicolás Maduro no ha tardado en responder a este brutal despliegue militar estadounidense. El líder venezolano ha catalogado la operación como "una amenaza extravagante, injustificable y absolutamente criminal" que viola los tratados internacionales. "Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre", ha añadido.

Una tensión que no se veía desde la Guerra Fría. Es lo que se vive en el Caribe con el despliegue militar sin precedentes que Estados Unidos ha hecho frente a la costa de Venezuela. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha decidido enviar ocho embarcaciones a escasas millas de las aguas territoriales venezolanas.

Son siete buques de guerra y un submarino con propulsión nuclear los que están a las puertas del país sudamericano. Además, el Ejército americano ha desplegado también a más de 4.000 tropas para, según asegura la Casa Blanca, luchar contra el narcotráfico los cárteles de la droga que cada año introducen toneladas de sustancias estupefacientes en su país.

El conocido como 'Cártel de los Soles' es, sin dudas, el principal objetivo de Estados Unidos. Se trataría, según las autoridades de Washington, de una organización criminal instaurada dentro del propio Ejército venezolano. Su nombre hace referencia a los soles que reciben los militares de más alto rango a modo de condecoración.

Maduro denuncia una "amenaza extravagante"

Nicolás Maduro no ha tardado en responder a este brutal despliegue militar estadounidense. El líder venezolano ha catalogado la operación como "una amenaza extravagante, injustificable y absolutamente criminal" que viola los tratados internacionales. "Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre", ha añadido.

En el plano militar, el Ejército venezolano ha llamado a filas a casi cinco millones de personas entre los propios soldados, voluntarios y reservistas. Además, ha movilizado a más de 15.000 efectivos en su frontera con Colombia, y el propio Maduro ha dejado claro que, si Estados Unidos decide atacar territorio venezolano, no le temblará el pulso para declarar "en armas" al país.