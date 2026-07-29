"Le vamos a dar una jodida paliza": Trump amenaza a Irán por el ataque a una base estadounidense en Jordania

Los detalles La Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado el ataque, que tuvo lugar en una jornada de renovado fuego cruzado, en la que EEUU y Arabia Saudí ejecutaron bombardeos de precisión contra posiciones de grupos alineados con Irán en el este de Irak.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Irán con una contundente respuesta tras un ataque sorpresa a una base aérea estadounidense en Jordania. En una entrevista con Fox News, Trump aseguró que "les vamos a dar una jodida paliza" y que golpearán con fuerza. El ataque, reivindicado por la Guardia Revolucionaria iraní, ocurre en un contexto de renovado fuego cruzado, con bombardeos de precisión de EEUU y Arabia Saudí contra posiciones proiraníes en Irak. Washington responde así a más de 30 ataques con drones dirigidos contra fuerzas estadounidenses y saudíes. Trump calificó a estos grupos como un "cáncer" y estudia nuevas acciones. Estos incidentes complican las negociaciones de paz en una guerra que ya supera cinco meses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este miércoles a Irán con una contundente respuesta al ataque "sorpresa" contra una base aérea estadounidense en Jordania. "Le vamos a dar una jodida paliza", ha asegurado tajante Trump en una entrevista con Fox News. "Les golpearemos con fuerza. Van a recibir una paliza", ha insistido el republicano.

Trump ha explicado que las fuerzas estadounidenses tuvieron solo unos minutos para interceptar y derribar los misiles balísticos lanzados por Teherán, y ha agregado que revisó un vídeo en el que se observa cómo los militares comunicaban coordenadas en tiempo real durante la operación, según ha informado EFE.

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) ha reivindicado este miércoles el ataque, que tuvo lugar en una jornada de renovado fuego cruzado, en la que EEUU y Arabia Saudí ejecutaron bombardeos de precisión contra posiciones de grupos alineados con Irán en el este de Irak.

Washington ha respondido así a más de 30 ataques con drones dirigidos por la IRGC contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas, según ha informado el Comando Central de EEUU (Centcom).

Trump ha indicado este miércoles a Fox News que los ataques conjuntos de EEUU y Arabia Saudí contra las milicias chiíes de Irak aliadas con Irán fueron coordinados antes con el Gobierno iraquí.

El presidente estadounidense ha calificado de "cáncer" a estos grupos y ha advertido de que estudia nuevas acciones contra ellos.

Estos ataques elevan la temperatura y mantienen en vilo las negociaciones en la guerra, que ya supera los cinco meses, después de que Trump ordenara una pausa en las hostilidades para avanzar un diálogo de paz estancado.

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