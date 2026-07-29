Rusia declara en busca y captura al fundador de Telegram tras acusarlo de "colaborar con actividades terroristas"

Los detalles El Servicio Federal de Seguridad de Rusia acusa al empresario de permitir en su plataforma la presencia de canales, chats y bots "utilizados por las agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones extremistas y terroristas".

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia ha emitido una orden de búsqueda y captura internacional contra Pável Dúrov, fundador de Telegram, acusándolo de colaborar con actividades terroristas. Según el abogado Vladímir Zherebenkov, la acusación podría conllevar cadena perpetua si se demuestra su culpabilidad. El FSB alega que Telegram no eliminó canales utilizados por agencias ucranianas y grupos extremistas para coordinar ataques y fraudes en Rusia, resultando en numerosas víctimas y daños materiales. Telegram, junto a WhatsApp, ha sido bloqueado en Rusia por incumplir leyes locales, mientras que los ciudadanos recurren a VPNs para eludir estas restricciones.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia ha declarado en búsqueda y captura internacional al fundador del servicio de mensajería Telegram, el empresario ruso Pável Dúrov, tras incoar una causa en su contra por cooperación con el terrorismo.

"Dúrov ha sido acusado de colaborar con actividades terroristas. Ha sido declarado en búsqueda internacional", ha indicado la entidad en una nota publicada en su portal oficial.

Según ha informado a la agencia rusa TASS el abogado Vladímir Zherebenkov, se trata de una acusación muy grave que podría ser penada en caso de demostrarse su culpabilidad con cadena perpetua.

Además, ha señalado que Dúrov podría ser arrestado en ausencia en Rusia, tras lo cual las autoridades rusas buscarían su extradición por la vía de Interpol. El FSB ha señalado que Telegram, en violación de las leyes rusas, "no eliminó numerosos canales, chats y bots de la aplicación utilizados activamente por las agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones extremistas y terroristas para organizar y coordinar sabotajes y atentados terroristas, asesinatos en masa y fraude cibernético en Rusia".

"Esto ha provocado numerosas víctimas, incluyendo a mujeres y menores de edad, además de miles de millones de dólares en daños materiales", ha sostenido el servicio.

La entidad ha señalado que agentes de la inteligencia ucraniana se hacían pasar por muchachas que por medio de engaños lograban recibir transferencias de sus víctimas, tras lo cual las extorsionaban, acusándolas de enviar dinero al enemigo, para implicarlas en ataques contra agentes del orden, incendios contra instalaciones de transporte, energía, comunicaciones e instituciones bancarias.

Además, les obligaban a servir de mensajeros en esquemas de estafas a otras víctimas, delito también penado por las leyes rusas. En particular, el FSB ha señalado que a lo largo del último año detuvo a 46 jóvenes rusos con edades entre 18 y 22 años que tras acceder al chatbot de Telegram Daivinchik/Leo, supuestamente un servicio de citas, se vieron implicados en actividades de sabotaje y terrorismo.

Junto a WhatsApp, Telegram ha sido bloqueado en Rusia tras acusaciones de incumplir las leyes locales y no eliminar contenidos prohibidos. Para su uso después del bloqueo, los rusos recurren a las redes VPN, una herramienta para evadir las restricciones, que se ha hecho muy popular.

En el país funciona también el servicio de mensajería nacional MAX, que usan más de 86 millones de ciudadanos, según las estadísticas oficiales.

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