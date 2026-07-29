El candidato británico 'Conde Carabasura' publica su estrambótico manifiesto: desde reducir el precio del helado hasta nacionalizar a Adele

Los detalles El 13 de agosto se enfrentará en solitario al político populista Nigel Farage. Entre sus propuestas está la de hacer un referémdun para decidir si Plutón recupera su estatus de planeta.

El candidato británico Count Binface, conocido por su enfoque satírico, competirá en solitario contra Nigel Farage en una elección parcial en Clacton. Ha presentado un manifiesto de 20 puntos, que más que propuestas serias, son una burla a la clase política británica. Entre sus promesas se encuentran reducir impuestos para unos y subirlos para otros, limitar el precio de los helados, y construir una casa asequible. También propone un referéndum sobre el estatus de Plutón y "nacionalizar" a la cantante Adele. Count Binface critica a Farage, quien enfrenta el riesgo de perder el escaño. Las encuestas favorecen al candidato desconocido.

El candidato británico Count Binface, algo así como 'Conde Carabasura', que el 13 de agosto se enfrentará en solitario al político populista Nigel Farage en una elección parcial para cubrir un escaño vacante en Clacton (suerte de Inglaterra), ha publicado un manifiesto de 20 puntos.

Se trata de un estrambótico manifiesto con el que este personaje pretende plantar cara a la ultraderecha en Reino Unido. Se trata de 20 putos que más que propuestas son una burla a la clase política.

Promesas tan imposibles como que reducirá tus impuestos para subir los de todos los demás, que los helados no cuesten más de un 1,15 euros, o el compromiso de construir, al menos, una casa asequible.

Entre sus estrambóticas inquietudes, un referémdun para decidir si Plutón recupera su estatus de planeta o nacionalizar a la cantante Adele como si fuera una empresa.

Una larga lista donde no han faltado los zascas a su oponente, haciendo una mención a no aceptar regalos de seis millones de euros, justo por lo que tuvo que dimitir Farage, que convencido de que ganaría volvió a presentarse y ahora podría costarle el escaño en Clacton.

Las encuestas a principios de julio se declinaban por lo bueno por conocer en vez de por lo malo conocido.

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