La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, se sintió "sola y dolida" tras el desplante machista que sufrió durante la reunión tripartita con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Durante el encuentro, Von der Leyen quedó relegada a un asiento secundario, mientras que los hombres ocuparon sillas ubicadas una al lado de la otra.

Preguntada por el ya denominado como 'Sofagate' en la Eurocámara, la presidenta ha afirmado que se sintió "dolida, como mujer y como europea" en ese momento. "Soy la primera mujer en ser presidenta de la Comisión Europea, y así esperaba que se me tratase cuando visité Turquía. Pero no fue así", asegura.

¿Habría pasado si hubiera llevado traje y corbata?"

Y añade que el incidente tiene una clara base machista: "En los tratados europeos no puedo encontrar una justificación para cómo se me trató, así que tengo que concluir que fue porque soy una mujer ¿Habría pasado si hubiera llevado traje y corbata?", se ha cuestionado Von der Leyen. Pese a todo, señala que ella es una privilegiada porque puede alzar la voz, a diferencia de otras mujeres.

Lo cierto es que lo ocurrido marcó una visita en la que los dos líderes europeos buscaban reactivar los contactos con Turquía tras un 2020 particularmente tenso en las relaciones entre este país y Bruselas.

Por su parte, Michel ha reiterado su disculpas públicas por no reaccionar ante la presencia de únicamente dos sillas para una reunión de tres personas, aunque recuerda que los equipos de protocolo no tuvieron acceso previo a la sala de la reunión. Tras las críticas, el dirigente afirma que pensó que no reaccionar "evitaría crear un incidente político más serio que pondría en riesgo meses de trabajo político y diplomático que han hecho nuestros equipos".

En este sentido, se ha comprometido a evitar que esto suceda en otra ocasión. "Von der Leyen y yo mismo nos hemos comprometido a asegurar que esta situación no volverá a repetirse en el futuro y hemos dado instrucciones en esa línea a nuestros equipos diplomáticos y de protocolo", ha destacado.